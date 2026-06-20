हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के परिजनों से मिले आरके सिंह, एनकाउंटर पर कहा- 'न्याय तभी सार्थक होगा जब…'

भरत तिवारी के परिजनों से मिले आरके सिंह, एनकाउंटर पर कहा- 'न्याय तभी सार्थक होगा जब…'

Bharat Tiwari Encounter: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भरत तिवारी अपने क्षेत्र के कई सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था. सामाजिक मुद्दा उठाने वाले युवक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भरत तिवारी के परिजनों से शनिवार (20 जून, 2026) को मुलाकात की. परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ली, उन्हें सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. 

सीएम सम्राट चौधरी की ओर से मामले की न्यायिक जांच की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए आरके सिंह ने बड़ी मांग की और कहा कि सरकार द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच कराने का निर्णय स्वागतयोग्य है, लेकिन जांच अनिश्चितकाल तक नहीं चलनी चाहिए.

पत्रकारों से बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उन्हें यह मामला प्रथम दृष्टया पुलिस एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

'हमको लोगों ने वीडियो भेजा…'

आरके सिंह ने कहा, "हमको लोगों ने वीडियो भेजा… लाइव वीडियो में हम देखे कि लड़का कुछ बातें कर रहा है और हाथ में पिस्तौल है. इसके बाद वह पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक देता है… इसके बाद वह कहता है कि ठीक है, हमको ले चलिए. इतना तक वीडियो में दिखाई देता है. इसके बाद अगर गोली मारी गई है तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं है, बल्कि हत्या है."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भरत तिवारी केवल व्यक्तिगत कारणों से सक्रिय नहीं था, बल्कि वह अपने क्षेत्र के कई सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था. सामाजिक मुद्दा उठाने वाले युवक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब जांच के जरिए सामने आना चाहिए.

उन्होंने कहा, "न्यायिक जांच अच्छी बात है, लेकिन यह छह महीने या एक साल तक नहीं चलनी चाहिए. अधिकतम 30 से 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. न्याय तभी सार्थक होगा जब समय पर सच्चाई सामने आए."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान

Published at : 20 Jun 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Encounter RK Singh BIHAR NEWS Bharat Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी के परिजनों से मिले आरके सिंह, एनकाउंटर पर कहा- 'न्याय तभी सार्थक होगा जब…'
भरत तिवारी के परिजनों से मिले आरके सिंह, एनकाउंटर पर कहा- 'न्याय तभी सार्थक होगा जब…'
बिहार
बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव आगबबूला, RJD नेता ने कहा- जाति देखकर कई बार....
बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव आगबबूला, RJD नेता ने कहा- जाति देखकर कई बार....
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
भरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
क्रिकेट
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
साउथ सिनेमा
39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? प्रेग्नेंसी की शुरू हुई चर्चा
39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? प्रेग्नेंसी की शुरू हुई चर्चा
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget