भरत तिवारी के परिजनों से मिले आरके सिंह, एनकाउंटर पर कहा- 'न्याय तभी सार्थक होगा जब…'
Bharat Tiwari Encounter: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भरत तिवारी अपने क्षेत्र के कई सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था. सामाजिक मुद्दा उठाने वाले युवक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भरत तिवारी के परिजनों से शनिवार (20 जून, 2026) को मुलाकात की. परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ली, उन्हें सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
सीएम सम्राट चौधरी की ओर से मामले की न्यायिक जांच की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए आरके सिंह ने बड़ी मांग की और कहा कि सरकार द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच कराने का निर्णय स्वागतयोग्य है, लेकिन जांच अनिश्चितकाल तक नहीं चलनी चाहिए.
पत्रकारों से बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उन्हें यह मामला प्रथम दृष्टया पुलिस एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.
'हमको लोगों ने वीडियो भेजा…'
आरके सिंह ने कहा, "हमको लोगों ने वीडियो भेजा… लाइव वीडियो में हम देखे कि लड़का कुछ बातें कर रहा है और हाथ में पिस्तौल है. इसके बाद वह पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक देता है… इसके बाद वह कहता है कि ठीक है, हमको ले चलिए. इतना तक वीडियो में दिखाई देता है. इसके बाद अगर गोली मारी गई है तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं है, बल्कि हत्या है."
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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भरत तिवारी केवल व्यक्तिगत कारणों से सक्रिय नहीं था, बल्कि वह अपने क्षेत्र के कई सामाजिक मुद्दों को उठा रहा था. सामाजिक मुद्दा उठाने वाले युवक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब जांच के जरिए सामने आना चाहिए.
उन्होंने कहा, "न्यायिक जांच अच्छी बात है, लेकिन यह छह महीने या एक साल तक नहीं चलनी चाहिए. अधिकतम 30 से 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. न्याय तभी सार्थक होगा जब समय पर सच्चाई सामने आए."
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