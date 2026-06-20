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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान

भरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान

Bharat Tiwari Encounter: बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ का पूरा प्रसंग अभी जांच का विषय है. न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Jun 2026 08:07 PM (IST)
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भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के एनकाउंटर से सम्राट सरकार (Samrat Government) की टेंशन बढ़ गई है. मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने शनिवार (20 जून, 2026) को ऐलान किया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराई जाएगी. इस न्यायिक जांच के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बड़ा बयान दिया है. 

बीजेपी सांसद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ का पूरा प्रसंग अभी जांच का विषय है. स्थानीय निवासियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनेक वक्तव्यों से यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर उत्पन्न हुईं और क्या इस पूरे मामले को अपेक्षित पेशेवर तरीके से संभाला गया.

उन्होंने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच करवाने का निर्णय स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है. इससे सत्य सामने आने तथा जनविश्वास को मजबूत करने में सहायता मिलेगी."

'कानून से ऊपर कोई नहीं'

सतीष चंद्र दुबे ने कहा कि भरत तिवारी द्वारा हाल के समय में किए गए कार्यों का किसी भी प्रकार से समर्थन या बचाव नहीं किया जा सकता. कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराध का उत्तरदायित्व तय होना चाहिए. किंतु साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि कानून के शासन में प्रत्येक कार्रवाई की वैधानिकता और परिस्थितियों की निष्पक्ष समीक्षा हो.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की कही बात

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं घटनाक्रम की गहन जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में घटनास्थल पर वही परिस्थितियां थीं, जैसा प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है. यदि जांच में कोई चूक, लापरवाही अथवा तथ्य छिपाने का प्रयास सामने आता है, तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए. हमें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य सामने आएगा और न्याय की स्थापना होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Jun 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
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