भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार को घेरा जा रहा है. विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं. जिस तरह का वीडियो सामने आया है उससे माना जा रहा है कि सरेंडर करने का बाद भी पुलिस ने गोली मारी है. इस बीच इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) का बयान आया है.

नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी करते हुए इस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है. सिस्टम पर सवाल उठाया है. उन्होंने इस पूरी घटना पर बीजेपी को निशाने पर लिया और तंज भी कसा है.

'...तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया?'

अपने वीडियो बयान में नेहा सिंह राठौर कहती हैं, "अगर बिहार के भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? एक निहत्थे आदमी को गोलियां क्यों मारी गईं? ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें पुलिस लाइव आकर सबके सामने आत्मसमर्पण करने वाले आदमी की गोली मारकर हत्या कर रही है?"

अगर बिहार के भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया?



क्या अब बिहार में न्यायालय का काम भी पुलिस ही करेगी? मानवाधिकार आयोग कहाँ है? अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था न! pic.twitter.com/IqBNhLiUdI — Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) June 19, 2026

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इस पूरी घटना पर नेहा ने आगे कहा, "क्या बिहार में अब कोर्ट-कचहरी का कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या अब बिहार में न्यायालय का काम भी पुलिस ही करेगी? मानवाधिकार आयोग कहां है? अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था न!"

सरकार में शामिल मंत्री भी उठा रहे सवाल

इस पूरे मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "अगर वो (भरत तिवारी) विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहां जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में वो एनकाउंटर किया? इसकी एकदम जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी…"

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