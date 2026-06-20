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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

Bharat Tiwari Encounter: नेहा सिंह राठौर का कहना है कि क्या बिहार में अब कोर्ट-कचहरी का कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या अब बिहार में न्यायालय का काम भी पुलिस ही करेगी?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Jun 2026 07:40 PM (IST)
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भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार को घेरा जा रहा है. विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं. जिस तरह का वीडियो सामने आया है उससे माना जा रहा है कि सरेंडर करने का बाद भी पुलिस ने गोली मारी है. इस बीच इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) का बयान आया है.

नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी करते हुए इस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है. सिस्टम पर सवाल उठाया है. उन्होंने इस पूरी घटना पर बीजेपी को निशाने पर लिया और तंज भी कसा है. 

'...तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया?'

अपने वीडियो बयान में नेहा सिंह राठौर कहती हैं, "अगर बिहार के भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? एक निहत्थे आदमी को गोलियां क्यों मारी गईं? ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें पुलिस लाइव आकर सबके सामने आत्मसमर्पण करने वाले आदमी की गोली मारकर हत्या कर रही है?" 

ये भी पढ़ें- बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश

इस पूरी घटना पर नेहा ने आगे कहा, "क्या बिहार में अब कोर्ट-कचहरी का कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या अब बिहार में न्यायालय का काम भी पुलिस ही करेगी? मानवाधिकार आयोग कहां है? अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था न!"

सरकार में शामिल मंत्री भी उठा रहे सवाल

इस पूरे मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "अगर वो (भरत तिवारी) विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहां  जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में वो एनकाउंटर किया? इसकी एकदम जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी…"

ये भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के नेता ने भी कार्रवाई पर उठाए सवाल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Neha Singh Rathore BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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