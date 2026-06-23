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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर मामले में लक्की बिष्ट की एंट्री, मां से मिलने जाएंगे बिहार, वीडियो किया जारी

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में लक्की बिष्ट की एंट्री, मां से मिलने जाएंगे बिहार, वीडियो किया जारी

Bharat Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में र्व RAW एजेंट लक्की बिष्ट की एंट्री हो गई है. उन्होंनेएक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे बिहार आकर भरत तिवारी की मां से मुलाकात करेंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 02:30 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब पूर्व एनएसजी कमांडो और पूर्व RAW एजेंट लक्की बिष्ट की एंट्री हो गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर घोषणा की है कि वह बिहार आकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करेंगे. खास तौर पर उन्होंने कहा कि वह भरत की मां से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे.

अपने वीडियो संदेश में लक्की बिष्ट ने कहा,'आज मैं बिहार आ रहा हूं, भरत तिवारी जी के घर पर उनके पूजनीय माता जी से मिलने. मेरे लिए देश से ऊपर कुछ भी नहीं है. मैं हमेशा देशहित की बात करता हूं और देश के हर युवा से निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए.'

'किसी भी परिस्थिति में हथियार नहीं करना चाहिए इस्तेमाल'

लक्की बिष्ट ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए वर्षों तक अच्छे काम करता है और लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है, लेकिन एक बार हथियार उठा लेता है, तो उसके सारे अच्छे कार्य पीछे छूट जाते हैं और लोग सिर्फ उसी गलती को याद रखते हैं.

उन्होंने कहा, 'मैंने भरत तिवारी जी के बारे में जितना पता किया और विश्लेषण किया, उससे यही समझ में आया कि पिछले पांच सालों से वह लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे. लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने हथियार उठा लिया था. कोई यह देखने की कोशिश नहीं कर रहा कि उन्होंने वर्षों तक किन मुद्दों पर संघर्ष किया और कितने लोगों की आवाज बने.'

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'आंदोलन या संघर्ष में हिंसा का रास्ता नहीं चाहिए अपनाना'

लक्की बिष्ट ने वीडियो में यह भी कहा कि समाज को हर पहलू पर विचार करना चाहिए और किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और उसके कार्यों को देखकर राय बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाता है.

हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से युवाओं से अपील की कि किसी भी आंदोलन या संघर्ष में हिंसा और हथियार का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए. उनके अनुसार, हथियार का इस्तेमाल किसी भी न्यायपूर्ण लड़ाई को कमजोर कर देता है और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

लक्की बिष्ट के परिवार से मुलाकात करने की घोषणा सुर्खियों में

गौरतलब है कि 17 जून को भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी. पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जबकि परिजनों का आरोप है कि आत्मसमर्पण के बाद उसे गोली मारी गई. मामले की न्यायिक जांच चल रही है और कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है. ऐसे में लक्की बिष्ट के बिहार आने और परिवार से मुलाकात करने की घोषणा ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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Published at : 23 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Tiwari
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