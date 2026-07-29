राहुल गांधी के आरोप पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'ये सोनिया जी का…'

कांग्रेस नेता राहुल गांंधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल के दौरान कहा कि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रदर्शनकारियों (जंतर-मंतर पर) पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया. जैसे ही राहुल गांधी ने सदन में यह आरोप लगाया तो बवाल मच गया. अब राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने हमला किया है.

'गाली देते रहे... आरोप लगाते रहे'

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी ने एक बजे से बोलना शुरू किया लेकिन घंटों भर वे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते रहे... कहानी उलझाते रहे… लोगों को गाली देते रहे… वे आरोप लगाते रहे कभी संघ पर तो कभी इस पर तो कभी उस पर... अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर फायरिंग हुई. हमने कहा कि राहुल गांधी तथ्यहीन बातों को ना रखें. किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दें नहीं तो माफी मांगें..."

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ये सोनिया जी का घर नहीं: गिरिराज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "राजनाथ जी बीच में खड़ा हुए बोलने के लिए तो उन पर भी गुस्सा कर गए… राहुल गांधी जी ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है... ये सोनिया जी का घर नहीं है… आपको गलतफहमी है... जनता की कोख से प्रधानमंत्री पैदा लेता है… कोई रानी की कोख से नहीं लेता है… राहुल गांधी किस अहंकार में रहते हैं? आपको माफी मांगनी होगी नहीं तो सबूत देने होंगे..."

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