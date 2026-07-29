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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के आरोप पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'ये सोनिया जी का…'

राहुल गांधी के आरोप पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'ये सोनिया जी का…'

Giriraj Singh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि किस अहंकार में रहते हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि आपको माफी मांगनी होगी नहीं तो सबूत देने होंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांंधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल के दौरान कहा कि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रदर्शनकारियों (जंतर-मंतर पर) पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया. जैसे ही राहुल गांधी ने सदन में यह आरोप लगाया तो बवाल मच गया. अब राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने हमला किया है.

'गाली देते रहे... आरोप लगाते रहे'

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी ने एक बजे से बोलना शुरू किया लेकिन घंटों भर वे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते रहे... कहानी उलझाते रहे… लोगों को गाली देते रहे… वे आरोप लगाते रहे कभी संघ पर तो कभी इस पर तो कभी उस पर... अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर फायरिंग हुई. हमने कहा कि राहुल गांधी तथ्यहीन बातों को ना रखें. किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दें नहीं तो माफी मांगें..." 

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ये सोनिया जी का घर नहीं: गिरिराज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "राजनाथ जी बीच में खड़ा हुए बोलने के लिए तो उन पर भी गुस्सा कर गए… राहुल गांधी जी ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है... ये सोनिया जी का घर नहीं है… आपको गलतफहमी है...  जनता की कोख से प्रधानमंत्री पैदा लेता है… कोई रानी की कोख से नहीं लेता है… राहुल गांधी किस अहंकार में रहते हैं? आपको माफी मांगनी होगी नहीं तो सबूत देने होंगे..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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