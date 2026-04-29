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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभागलपुर में EO हत्याकांड पर CM सम्राट चौधरी ने जताया दुख, 25 लाख रुपये की मदद का किया ऐलान

भागलपुर में EO हत्याकांड पर CM सम्राट चौधरी ने जताया दुख, 25 लाख रुपये की मदद का किया ऐलान

Bhagalpur Murder Case: नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई. सीएम ने मृतक अधिकारी के परिवार को 25 लाख की सहायता देने का ऐलान किया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 11:40 AM (IST)
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बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर मंगलवार (28 अप्रैल) को नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई, जबकि नगर परिषद के सभापति गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. 

कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार कुमार की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख प्रकट किया है. साथ ही 25 लाख रुपये की सहायता राशि का भी ऐलान किया है. सीएम ने दुख जताते हुए लिखा कि अत्यंत ही दुःखद घटना में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार का असामयिक निधन हो गया. 

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परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं- सम्राट चौधरी

सीएम सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि उन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया. शोक संतप्त परिजनों के प्रति इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं. 

उनके परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा दिवंगत अधिकारी के दाह-संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें.

पुलिस ने मामले पर दी यह जानकारी

पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई. जब अपराधी कार्यालय में घुसे और सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू तथा कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार पर गोली चला दी. गोली लगने से कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

घायल सभापति राजकुमार को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया. 

हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन

इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यादव ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.  तकनीकी प्रकोष्ठ की मदद से छापेमारी शुरू कर दी गई है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Bhagalpur News Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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