भागलपुर में EO हत्याकांड पर CM सम्राट चौधरी ने जताया दुख, 25 लाख रुपये की मदद का किया ऐलान

बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर मंगलवार (28 अप्रैल) को नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई, जबकि नगर परिषद के सभापति गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार कुमार की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख प्रकट किया है. साथ ही 25 लाख रुपये की सहायता राशि का भी ऐलान किया है. सीएम ने दुख जताते हुए लिखा कि अत्यंत ही दुःखद घटना में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार का असामयिक निधन हो गया.

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परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं- सम्राट चौधरी

सीएम सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि उन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया. शोक संतप्त परिजनों के प्रति इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं.

अत्यंत ही दुःखद घटना में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री कृष्ण भूषण कुमार जी का असामयिक निधन हो गया. उन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया.



शोक संतप्त परिजनों के प्रति इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदनाएँ प्रकट… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 29, 2026

उनके परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा दिवंगत अधिकारी के दाह-संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें.

पुलिस ने मामले पर दी यह जानकारी

पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई. जब अपराधी कार्यालय में घुसे और सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू तथा कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार पर गोली चला दी. गोली लगने से कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

घायल सभापति राजकुमार को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया.

हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन

इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यादव ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी प्रकोष्ठ की मदद से छापेमारी शुरू कर दी गई है.

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