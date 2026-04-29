सुल्तानगंज: सरकारी अफसर की हत्या करने वाला रामधनी यादव एनकाउंटर में ढेर, DSP सहित दो पुलिसकर्मी घायल
Madhubani News In Hindi: सुल्तानगंज में ईओ कृष्ण भूषण की हत्या के बाद मधुबनी में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों ने सुरक्षा, गिरफ्तारी, मुआवजा और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
मधुबनी में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई, जब सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कृष्ण भूषण की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की खबर उनके पैतृक घर पहुंची. जानकारी के अनुसार, नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. जिसमें ईओ कृष्ण भूषण की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी के गदियानी मोहल्ले में परिजनों और स्थानीय लोगों में मातम छा गया. घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके.
दरअसल, घटना के बाद सुल्तानगंज में हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान मुख्य आरोपी रामधनी यादव मारा गया है, जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.
ईओ की हत्या के बाद गांव में दौड़ गई शोक की लहर
सुल्तानगंज नगर परिषद में जो खूनी संघर्ष हुआ उसमें अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (ईओ) कृष्ण भूषण की हत्या कर दी. मृतक ईओ का पैतृक घर मधुबनी मुख्यालय के कसेरा पोखर गदियानी मोहल्ला वार्ड नंबर 12 में है. घटना की खबर मृतक एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (ईओ) कृष्ण भूषण के ड्राइवर के द्वारा परिजनों को शाम करीब 7 बजकर 5 मिनट पर मिलते ही मधुबनी के गदियानी मोहल्ले में शोक की लहर दौर गई.
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एक वरीय अधिकारी की सुरक्षा में हुई घोर लापरवाही- अजय कुमार
मृतक के बड़े भाई अजय कुमार ने बताया कि यह एक वरीय अधिकारी की सुरक्षा में घोर लापरवाही है. उन्होंने मामले में सरकार से सभी नगर निगम के पदाधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा देते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने और मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने सरकार से परिजन को नौकरी और मुआवजा देने की बात भी कही. कृष्ण भूषण मधुबनी जिला मुख्यालय के गदियानी मोहल्ले के स्वर्गीय रामचंद्र साह के दूसरे नंबर के पुत्र हैं. बहरहाल जो भी ही सम्राट सरकार में किसी वरीय पदाधिकारी पर हमले की ऐसी पहली घटना से लोग दुःख के साथ सकते में हैं.
पुलिस एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर
सुल्तानगंज में हुई घटना के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पहचान की गई थी, जो डिप्टी चेयरमैन का पति है. उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी अचानक अज्ञात अपराधियों के साथ मिलकर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी यादव घायल हो गया. इस दौरान DSP नवीन, इंस्पेक्टर परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्यंजय भी घायल हो गए. सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आरोपी रामधनी यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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Source: IOCL