भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, सभापति घायल, तेजस्वी यादव बोले- 'PM मोदी ने बिहार…'
Bhagalpur Executive Officer Murder: एसएसपी का कहना है कि सीसीटीवी से दो अपराधियों की पहचान हो गई है. घटना को लेकर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं.
बिहार के भागलपुर में मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की एक घटना से दहशत फैल गई. सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसे कई बदमाशों ने सभापति राज कुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार को गोली मार दी. घटना में कृष्ण कुमार की मौत हो गई जबकि सभापति घायल हैं. उनका इलाज चल रहा है.
पुरानी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस भी पहुंची. साथ में डीएम और अन्य वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे. बताया जाता है कि नगर सभापति राज कुमार गुड्डू को सिर में गोली लगी है. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार को दो से तीन गोली शरीर में लगी है. माना जा रहा है कि नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति और उपसभापति की पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है.
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दो अपराधियों की सीसीटीवी से हुई पहचान
एसएससी प्रमोद कुमार यादव ने कहा, "नगर परिषद कार्यालय के चैंबर में चेयरमैन गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी थे. इस दौरान तीन अपराधी घुसे और सीधा चेयरमैन के पास गए... उन्होंने गोली चला दी. इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन पर भी गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी से दो अपराधियों की पहचान हो गई है. घटना को लेकर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं."
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर किया हमला
उधरइस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है. पीएम मोदी पर हमला किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "भागलपुर में सरकारी अधिकारी की कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में… गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था. अब तो उन अपराधियों का ही CM है. बीजेपी सरकार में हत्या होना अब मंगलराज की श्रेणी में आता है."
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Source: IOCL