खगड़िया में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिरी, एक बच्ची की मौत

बिहार के खगड़िया में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को एक बड़ा हादसा हो गया. अमनी गांव में एक सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिर गई. हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई.

इस मामले में एसडीओ सदर धनंजय कुमार ने कहा, "विद्यालय में सीढ़ी गिर जाने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, एक अन्य बच्चे को चोट आई है वे सदर अस्पताल में भर्ती है. अन्य 3-4 बच्चों को भी हल्की चोटें आई थीं. बहुत दुखद घटना है. ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार सीढ़ी के जर्जर होने की शिकायत मिली थी. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. हर स्कूल का ऑडिट किया जाएगा."

कैसे हुआ हादसा?

बताया जाता है कि जिस स्कूल में हादसा हुआ है वह प्राथमिक विद्यालय है. सीढ़ी काफी पुरानी थी जो अचानक भरभराकर गिर गई. मलबे में दबने से छात्रा रितिका कुमारी की मौत हो गई. घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई. जो बच्चे घायल थे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

#WATCH खगड़िया, बिहार: अमनी गांव में स्कूल की सीढ़ियां गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई।



SDO सदर धनंजय कुमार ने कहा, "विद्यालय में सीढ़ी गिर जाने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, एक अन्य बच्चे को चोट आई है वे सदर अस्पताल में भर्ती है। अन्य 3-4 बच्चों को भी हल्की चोटें आई थी। बहुत… pic.twitter.com/MQPUSo4kw7 — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026

यह भी पढ़ें- बेगूसराय रेप मामले में शिवसेना नेता शायना का बड़ा बयान, 'हम सबको…'

जर्जर भवन को लेकर उठाया सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. आक्रोशित लोगों ने स्कूल के जर्जर भवन को लेकर सवाल उठाया. कई आरोप लगाए. उधर मृतक बच्ची रितिका के घर में कोहराम मच गया है. उसकी उम्र 9 से 10 साल के आसपास बताई जा रही है.

इस हादसे के बाद देखना होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं न हों. जांच के बाद ही पता चलेगा कि सीढ़ी जर्जर हालत के कारण गिरी है या फिर क्या कुछ कारण है.

यह भी पढ़ें- नेपाल के चलते बिहार में तबाही! गोपालगंज और छपरा में गंडक नदी के तटबंध टूटे