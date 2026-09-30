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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखगड़िया में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिरी, एक बच्ची की मौत

खगड़िया में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिरी, एक बच्ची की मौत

खगड़िया जिले के अमनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में हादसा हुआ है. स्कूल के जर्जर भवन की सीढ़ी भरभराकर गिरी जिससे एक छात्रा की मौत हो गई जबकि कई बच्चे घायल हुए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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बिहार के खगड़िया में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को एक बड़ा हादसा हो गया. अमनी गांव में एक सरकारी स्कूल की सीढ़ी गिर गई. हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई.

इस मामले में एसडीओ सदर धनंजय कुमार ने कहा, "विद्यालय में सीढ़ी गिर जाने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, एक अन्य बच्चे को चोट आई है वे सदर अस्पताल में भर्ती है. अन्य 3-4 बच्चों को भी हल्की चोटें आई थीं. बहुत दुखद घटना है. ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार सीढ़ी के जर्जर होने की शिकायत मिली थी. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. हर स्कूल का ऑडिट किया जाएगा."

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कैसे हुआ हादसा?

बताया जाता है कि जिस स्कूल में हादसा हुआ है वह प्राथमिक विद्यालय है. सीढ़ी काफी पुरानी थी जो अचानक भरभराकर गिर गई. मलबे में दबने से छात्रा रितिका कुमारी की मौत हो गई. घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई. जो बच्चे घायल थे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. 

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जर्जर भवन को लेकर उठाया सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. आक्रोशित लोगों ने स्कूल के जर्जर भवन को लेकर सवाल उठाया. कई आरोप लगाए. उधर मृतक बच्ची रितिका के घर में कोहराम मच गया है. उसकी उम्र 9 से 10 साल के आसपास बताई जा रही है.

इस हादसे के बाद देखना होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं न हों. जांच के बाद ही पता चलेगा कि सीढ़ी जर्जर हालत के कारण गिरी है या फिर क्या कुछ कारण है. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
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