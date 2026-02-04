अगर राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो फिर कांग्रेस से जुड़ने का मौका है. बिहार कांग्रेस ने प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, शोधकर्ता और पब्लिसिटी विभाग के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है. बिहार कांग्रेस ने एआईसीसी (AICC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अपने कार्यक्रम नेशनल टैलेंट हंट मुखर आवाज के सफल संचालन के लिए राज्य में कमेटी की घोषणा कर दी है.

बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने बुधवार (04 फरवरी, 2026) कहा, "पार्टी से युवाओं, प्रोफेशनल्स को जुड़ने का यह मौका है. इसमें प्रवक्ता, पैनलिस्ट और रिसर्चर्स को जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर जुड़ने का सीधा मौका युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिलेगा. चयन प्रक्रिया से पूर्व गूगल डॉक पर फॉर्म जमा करने हैं. उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रतिभागी शामिल होंगे. कांग्रेस पार्टी संगठन को प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर पर धार देने में जुटी है और इसी कड़ी में यह प्रक्रिया मीडिया कम्युनिकेशन व पब्लिसिटी विभाग के द्वारा संचालित हो रही है."

राज्य भर में होगा टैलेंट हंट का आयोजन

31 सदस्यीय ये कमेटी राज्य भर में टैलेंट हंट आयोजित करेगी. इस प्रतियोगिता के जरिए पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, शोधकर्ता और पब्लिसिटी विभाग के लिए लोगों का चयन करेगी. ये कमेटी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे के निर्देश पर काम करेगी. पार्टी ने इसके लिए प्रदेश नेता असित नाथ तिवारी को राज्य संयोजक, राजीव मेहता को सह संयोजक और प्रदेश सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन सौरभ कुमार सिन्हा को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है.

बिहार के प्रतिभाशाली साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी दे रही है मंच, जहाँ आपके विचार और प्रतिभा पहुँचेगी जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक।



राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम (प्रवक्ता एवं मीडिया पैनलिस्ट) के लिए QR कोड स्कैन कर आज ही आवेदन करें।👇 pic.twitter.com/87HSx5ll8c — Bihar Congress (@INCBihar) February 2, 2026

कमेटी में पार्टी के सभी अनुषांगिक संगठनों को शामिल किया गया है. एससी-एसटी विभाग से लालू सदा, महिला कांग्रेस से विनीता भगत, अल्पसंख्यक कांग्रेस से दौलत इमाम, युवा कांग्रेस से करुण पासवान और छात्र संगठन एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह यादव को प्रतिनिधि बनाया गया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम द्वारा गठित इस कमेटी में जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के लिए नौ क्षेत्रीय समन्वयक बनाए गए हैं. ये क्षेत्रीय समन्वयक संबंधित जिला अध्यक्ष के साथ समन्वय बनाकर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे. इसके लिए मगध प्रमंडल की जिम्मेदारी खालिद अमीन, पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी दौलत इमाम, दरभंगा की जिम्मेदारी कमल कमलेश और भागलपुर की जिम्मेदारी निखिल कुमार को दी गई है.

डॉ. स्नेहाशीष वर्धन को सारण की जिम्मेदारी

इसके अलावा तिरहुत की जिम्मेदारी कृपाशंकर शाही, सारण की जिम्मेदारी डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, कोसी की जिम्मेदारी मिहिर झा, पूर्णिया की जिम्मेदारी करुण पासवान और मुंगेर की जिम्मेदारी राजीव मेहता को दी गई है. इन सभी लोगों को काम में मदद के लिए नौ सह समन्वयक बनाए गए हैं. पार्टी ने इसके लिए चार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. हेल्पलाइन डेस्क की जिम्मेदारी पंकज यादव, नदीम अख्तर, शिवम राय और डॉ परवेज हसन को दी गई है.