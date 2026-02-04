हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: कांग्रेस का प्रवक्ता बनिए, पार्टी को मीडिया पैनलिस्ट से लेकर रिसर्चर तक की तलाश, करें अप्लाई

बिहार: कांग्रेस का प्रवक्ता बनिए, पार्टी को मीडिया पैनलिस्ट से लेकर रिसर्चर तक की तलाश, करें अप्लाई

Bihar Congress News: 31 सदस्यीय कमेटी राज्य भर में टैलेंट हंट आयोजित करेगी. जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के लिए नौ क्षेत्रीय समन्वयक बनाए गए हैं. देखिए डिटेल्स.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

अगर राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो फिर कांग्रेस से जुड़ने का मौका है. बिहार कांग्रेस ने प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, शोधकर्ता और पब्लिसिटी विभाग के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है. बिहार कांग्रेस ने एआईसीसी (AICC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अपने कार्यक्रम नेशनल टैलेंट हंट मुखर आवाज के सफल संचालन के लिए राज्य में कमेटी की घोषणा कर दी है. 

बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने बुधवार (04 फरवरी, 2026) कहा, "पार्टी से युवाओं, प्रोफेशनल्स को जुड़ने का यह मौका है. इसमें प्रवक्ता, पैनलिस्ट और रिसर्चर्स को जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर जुड़ने का सीधा मौका युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिलेगा. चयन प्रक्रिया से पूर्व गूगल डॉक पर फॉर्म जमा करने हैं. उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रतिभागी शामिल होंगे. कांग्रेस पार्टी संगठन को प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर पर धार देने में जुटी है और इसी कड़ी में यह प्रक्रिया मीडिया कम्युनिकेशन व पब्लिसिटी विभाग के द्वारा संचालित हो रही है."

राज्य भर में होगा टैलेंट हंट का आयोजन

31 सदस्यीय ये कमेटी राज्य भर में टैलेंट हंट आयोजित करेगी. इस प्रतियोगिता के जरिए पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, शोधकर्ता और पब्लिसिटी विभाग के लिए लोगों का चयन करेगी. ये कमेटी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे के निर्देश पर काम करेगी. पार्टी ने इसके लिए प्रदेश नेता असित नाथ तिवारी को राज्य संयोजक, राजीव मेहता को सह संयोजक और प्रदेश सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन सौरभ कुमार सिन्हा को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है. 

कमेटी में पार्टी के सभी अनुषांगिक संगठनों को शामिल किया गया है. एससी-एसटी विभाग से लालू सदा, महिला कांग्रेस से विनीता भगत, अल्पसंख्यक कांग्रेस से दौलत इमाम, युवा कांग्रेस से करुण पासवान और छात्र संगठन एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह यादव को प्रतिनिधि बनाया गया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम द्वारा गठित इस कमेटी में जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के लिए नौ क्षेत्रीय समन्वयक बनाए गए हैं. ये क्षेत्रीय समन्वयक संबंधित जिला अध्यक्ष के साथ समन्वय बनाकर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे. इसके लिए मगध प्रमंडल की जिम्मेदारी खालिद अमीन, पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी दौलत इमाम, दरभंगा की जिम्मेदारी कमल कमलेश और भागलपुर की जिम्मेदारी निखिल कुमार को दी गई है.

डॉ. स्नेहाशीष वर्धन को सारण की जिम्मेदारी

इसके अलावा तिरहुत की जिम्मेदारी कृपाशंकर शाही, सारण की जिम्मेदारी डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, कोसी की जिम्मेदारी मिहिर झा, पूर्णिया की जिम्मेदारी करुण पासवान और मुंगेर की जिम्मेदारी राजीव मेहता को दी गई है. इन सभी लोगों को काम में मदद के लिए नौ सह समन्वयक बनाए गए हैं. पार्टी ने इसके लिए चार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. हेल्पलाइन डेस्क की जिम्मेदारी पंकज यादव, नदीम अख्तर, शिवम राय और डॉ परवेज हसन को दी गई है.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Congress Bihar Congress BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Mumbai एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एअर इंडिया इंडिगो विमान आपस में टकराए! | Breaking
India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
यूटिलिटी
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
हेल्थ
LED Light Side Effects: कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
नौकरी
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget