हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारChaiti Chhath 2026: पटना में चैती छठ की तैयारी पूरी, खतरनाक 8 घाटों की लिस्ट जारी, बनाया गया नियंत्रण कक्ष

Chaiti Chhath 2026: पटना में चैती छठ की तैयारी पूरी, खतरनाक 8 घाटों की लिस्ट जारी, बनाया गया नियंत्रण कक्ष

Chaiti Chhath 2026: सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. 22 मार्च से 25 मार्च तक गंगा नदी में नाव का परिचालन नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

चैती छठ की तैयारी राजधानी पटना में तैयारी पूरी हो गई है. 22 मार्च को नहाय-खाय के साथ शुरू होने वाले इस महापर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. 23 को खरना होगा जबकि तीसरे दिन शाम में छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे. वहीं 24 मार्च को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा. 

दानापुर से लेकर पटना सिटी के दीदारगंज तक करीब 100 से अधिक गंगा घाट हैं. इन सभी पर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है. निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने आठ घाटों को खतरनाक घोषित किया है. इनमें एलसीटी घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, शिव घाट, दीदारगंज घाट पूर्वी, रिकाबगंज घाट और बुंदेलटोली घाट शामिल हैं.

तीन दिन गंगा में नहीं चलेगी नाव

दूसरी ओर पटना जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि 22 मार्च से 25 मार्च तक गंगा नदी में नाव का परिचालन नहीं होगा. पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने घाटों पर रहने वाली भीड़ के अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें- '…तो यह नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने कह दी ये बात?

इसके साथ ही रिवर पेट्रोलिंग, मेडिकल टीम, ग्राम रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स को प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा है. सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी पूरी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.

नियंत्रण कक्ष को दी जा सकती है कोई सूचना

डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट, जाल एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ परिचालन योग्य निबंधित नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया है. किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234), डायल-112 या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (0612-2210118) पर सूचना दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'

Published at : 19 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Chaiti Chhath BIHAR NEWS Chaiti Chhath 2026 Chhath 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Chaiti Chhath 2026: पटना में चैती छठ की तैयारी पूरी, खतरनाक 8 घाटों की लिस्ट जारी, बनाया गया नियंत्रण कक्ष
पटना में चैती छठ की तैयारी पूरी, खतरनाक 8 घाटों की लिस्ट जारी, बनाया गया नियंत्रण कक्ष
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बिहार
Bihar Next CM: '…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड
'…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड
बिहार
Kangana Ranaut: 'राहुल गांधी के राजनीति करने का तरीका...', कंगना रनौत के बचाव में BJP नेता का बड़ा बयान
'राहुल गांधी के राजनीति करने का तरीका...', कंगना रनौत के बचाव में BJP नेता का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बॉलीवुड
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका
मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका
यूटिलिटी
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget