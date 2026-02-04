बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही लग्जरी कार रेंज रोवर में दिखाई देंगे, जो कि एक पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और हाई टेक होगी. नीतीश कुमार के काफिले में चार नहीं गाड़ियां शामिल होने वाली हैं. खुद सीएम नीतीश के लिए जो रेंज रोवर आएगी, उसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये तक होगी.

फिलहाल, नीतीश कुमार EV और अन्य भारतीय गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते रहे हैं. अब वे पहली बार रेंज रोवर जैसी आलीशान गाड़ी में बैठेंगे. बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की ओर से चार गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

अब तक किस गाड़ी में सफर करते थे नीतीश कुमार?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अब तक हुंडई की आयोनिक में बैठकर चलते हैं. हालांकि अगर पटना से बाहर जा रहे हैं, तो टाटा सफारी में जाते हैं. यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है लेकिन अब उनकी जरूरतों को देखते हुए सरकार रेंज रोवर खरीद रही है. प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए रेंज रोवर को जरूरी कदम के तौर पर खरीदा जा रहा है.

रेंज रोवर में क्या होगा खास?

आधिकारिक जानकारी के आधार पर मालूम चला है कि रेंज रोवर दुनिया की सबसे सेफ और हाई-टेक कार की लिस्ट में शुमार है. बुलेट प्रूफ होने के साथ-साथ इसमें कई एडवांस फीचर हैं. यही वजह है कि देश दुनिया के बड़े-बड़े नेता लंबे सफर के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट के लिए करते हैं. जल्द ही नीतीश कुमार भी इस कार में बैठे नजर आएंगे.

पेश हुआ बिहार का बजट 2026

हाल ही में बिहार बजट 2026 पेश किया गया. यह बजट 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ का है, जो पिछले साल से करीब 30.69 लाख ज्यादा है. वित्त मंत्री ने बिजेंद्र यादव ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के बजट का आकार बढ़ा है.