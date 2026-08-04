Exclusive: सम्राट चौधरी को CM पद से हटाकर ही मानेंगे प्रशांत किशोर? BJP को दे दी यह सलाह

बिहार की हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव के नतीजों ने सियासी पारा हाई कर दिया है. 30 साल से सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ रही इस सीट पर अब जनसुराज के प्रशांत किशोर विधायक हो गए हैं. उपचुनाव में उन्हें करीब 20 हजार वोटों के अंतर से जीत मिली, जिसे मामूली तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. ऐसे में यह माना जा रहा है कि पटना की जनता बीजेपी से खासा नाराज है. इस बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ी सलाह दी है.

एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर कहा कि बीजेपी को उनके खुद के समर्थकों और शुभचिंतकों ने यह संदेश दिया है कि सर बिहार को अच्छा आदमी दीजिए. बिहार में भी बच्चों की पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन रुके. ऐसे काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए कि बिहार की तरक्की हो.

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'1990 के दौर के कुख्यात व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी'

सिर्फ अपराध, अपराधी, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर... हम लोग फिर 1990 के दौर में नहीं जाना चाहते हैं. जिस व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, ये 1990 के दौर के कुख्यात व्यक्ति हैं. जेल काट चुके हैं. ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती.

'विपक्ष का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं'- प्रशांत किशोर

ऐसा लगने लगा है कि अब प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में भी RJD की जमानत जब्त हो गई है. इसपर प्रशांत किशोर ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं और वही रहेंगे. हम विपक्ष का नेता बनना भी नहीं चाहते हैं. हम बिहार के लोगों की आवाज बनकर रहना चाहते हैं. जब हम विधायक नहीं थे, तो भी लोगों की आवाज उठा रहे थे. आज जब विधायक बन गए हैं तो और ताकत से उनकी आवाज उठाएंगे. अगर समाज में किसी के साथ भी अन्याय हुआ तो हम आवाज उठाएंगे."

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