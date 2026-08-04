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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारXप्लेन: क्या बांकीपुर विजय से प्रशांत किशोर को मिल गया 2027 की जीत का फॉर्मूला?

Xप्लेन: क्या बांकीपुर विजय से प्रशांत किशोर को मिल गया 2027 की जीत का फॉर्मूला?

Bankipur Bypoll Result: प्रशांत किशोर ने 'आश्रम' में रहकर 2027 के चुनाव की तैयारी करने का फैसला किया है. पीके ने कहा, 'यह चुनाव सरकार नहीं बदलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति की दिशा जरूर बदल सकता है.'

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 04 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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3 अगस्त 2026 को बिहार की राजनीति में एक ऐसा दिन जुड़ गया, जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी. बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि पूरे सियासी समीकरण को पलट कर रख दिया. यह जीत कोई आम जीत नहीं है. यह 2025 के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर और उनकी 'जन सुराज पार्टी' का एक जबरदस्त राजनीतिक पुनर्जन्म है. तब पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता तक नहीं खुला था. अब ऐसा लग रहा है कि पीके को 2027 चुनाव के लिए साफ रास्ता मिल गया है और यह जीत 'ब्रह्मास्त्र' साबित होगी. लेकिन कैसे...

2025 से 2026 तक: 'सूनी' हार से 'सुनहरी' जीत तक का सफर

2025 की हार किसी भी नई पार्टी के लिए बड़ा झटका थी. 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट न जीत पाना और 236 सीटों पर जमानत जब्त हो जाना, यह सवाल खड़ा करता था कि क्या जन सुराज पार्टी का कोई चुनावी भविष्य है. लेकिन प्रशांत किशोर ने हार से सीख ली.

पीके ने चुनावी रैलियों और बयानबाजी से इतर, पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने पर फोकस किया. उनकी लगातार पदयात्राएं, गांव-गांव में जन संवाद और स्थानीय 'जन सुराज समितियों' का गठन ही उनकी नई रणनीति का केंद्र बिंदु बना. इसी रणनीति ने उन्हें बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार को 18,953 वोटों से हराने की ताकत दी, जहां उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले.

पीके की यह जीत क्यों 'ब्रह्मास्त्र' जैसी है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह जीत प्रशांत किशोर को सिर्फ एक विधायकी नहीं देती, बल्कि तीन ऐसे रणनीतिक हथियार दे गई है जो 2027 के चुनाव में गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं:

1. चुनावी वैधता का सबसे बड़ा प्रमाणपत्र

सबसे पहली और बड़ी बात, प्रशांत किशोर अब सिर्फ पर्दे के पीछे के 'मास्टरमाइंड रणनीतिकार' नहीं, बल्कि एक 'निर्वाचित विधायक' हैं. इस जीत ने वह मनोवैज्ञानिक दीवार पार कर दी है जो एक चुनावी रणनीतिकार और एक निर्वाचित राजनेता के बीच होती है. अब उनके पास अपनी बात कहने और सुने जाने के लिए 'जीत' का ठोस प्रमाण है. यह जनता और कार्यकर्ताओं दोनों के लिए अटूट भरोसे का प्रतीक बन गया है.

2. बिहार में 'तीसरी ताकत' का उदय

बिहार की राजनीति अब तक भगवा (बीजेपी) और हरा (राजद) के बीच की लड़ाई रही है. प्रशांत किशोर ने इसमें 'पीला' रंग जोड़ दिया है. यह जीत बिहार में एक सशक्त तीसरी ताकत की संभावना पर गंभीर बहस छेड़ देती है. खासतौर पर शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में, जन सुराज एक स्पष्ट दावेदार के रूप में उभर रही है, जहां मतदाता जातिगत राजनीति से इतर एक विकल्प तलाश रहे हैं.

3. बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक में बड़ी सेंध

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.6 लाख (कुल 3.79 लाख में से) उच्च जाति यानी सवर्ण मतदाता हैं. यह वोट बैंक पिछले 30 सालों से बीजेपी की सबसे मजबूत और अभेद्य दीवार माना जाता था. प्रशांत किशोर ने विकास, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़कर इसी दीवार में बड़ी दरार डाल दी.

नेशनल हेराल्ड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इस नतीजे ने इस धारणा को चुनौती दी है कि जीत के लिए सिर्फ जातीय पहचान ही काफी है.' यानी, जाति से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति करने का उनका नैरेटिव वोटरों को लुभा रहा है.

पीके की जीत का बड़ा झटका किसके लिए है?

बांकीपुर के नतीजों का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि इस जीत से बीजेपी से ज्यादा बड़ा राजनीतिक झटका राजद को लगा है:

पैरामीटर बीजेपी राजद
सीट की स्थिति 30 साल पुराना किला गंवाया पहले से सीट नहीं थी
वोट शेयर में बदलाव 2.8% गिरा, जो 2025 में 47% था, वो 2026 में 44.2% पर आ गया 6.5% गिरा, जो 2025 में 13.2% था, वो 2026 में 6.7% तक गिर गया
जमानत की स्थिति जमानत बची जमानत जब्त
राजनीतिक नुकसान प्रतिष्ठा को बड़ा झटका मुख्य विपक्षी होने के दावे पर संकट

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'बीजेपी ने अपना 30 साल पुराना गढ़ जरूर खोया, लेकिन राजद के लिए यह नतीजा अस्तित्व का संकट लेकर आया है.' राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को सिर्फ 14,273 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर खिसक गईं. पार्टी का वोट शेयर 2025 के 13.2% से सीधे आधे से भी कम होकर 6.7% पर आ गिरा.

इसका साफ मतलब यह है कि बांकीपुर में बीजेपी से नाराज वोटरों ने राजद को विकल्प नहीं माना, बल्कि सीधे प्रशांत किशोर को चुना. यह ट्रेंड पूरे बिहार में राजद के 'मुख्य विपक्षी दल' होने के दावे के लिए खतरे की घंटी है.

2027 की राह: क्या 'ब्रह्मास्त्र' बरकरार रहेगा?

यह मानना भूल होगी कि एक सीट की जीत ने 2027 का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है. प्रशांत किशोर के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर उनकी पूरी रणनीति की असली परीक्षा होगी:

  • एक सीट का गणित बनाम बहुमत का आंकड़ा: यह एक कड़वी सच्चाई है कि जन सुराज पार्टी के पास अभी बिहार विधानसभा में सिर्फ 1 सीट है. 2027 में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी. एक सीट से 'ब्रह्मास्त्र' मिलने का मतलब सिर्फ एक मजबूत शुरुआत है, न कि मंजिल. इसके लिए पूरे राज्य में संगठन, संसाधन और जनसमर्थन का तेजी से विस्तार करना होगा.
  • राजद के कोर वोट बैंक की अभेद्य दीवार: भले ही राजद को बांकीपुर में करारा झटका लगा हो, लेकिन उसका यादव-मुस्लिम (M-Y) कोर वोट बैंक अभी भी काफी हद तक एकजुट और मजबूत है. जन सुराज पार्टी का 'विकास की राजनीति' का मॉडल तभी पूरी तरह सफल होगा जब वह इस पारंपरिक जातीय गोलबंदी को तोड़ने में कामयाब हो. यह बेहद कठिन चुनौती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति अब भी मतदान का सबसे बड़ा कारक है.
  • विपक्षी एकता का अभाव: प्रशांत किशोर को फिलहाल किसी बड़े विपक्षी दल का साथ हासिल नहीं है. न तो राजद और न ही कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है. ऐसे में सत्ता-विरोधी वोटों का बंटवारा होना तय है, जिसका फायदा आखिरकार सत्ताधारी दल को ही मिलेगा.

तो क्या बांकीपुर की जीत जन सुराज पार्टी के लिए 2027 का 'ब्रह्मास्त्र' है?

इसका सटीक जवाब है- 'ब्रह्मास्त्र' तो नहीं, लेकिन एक बेहद धारदार 'तलवार' जरूर मिल गई है. प्रशांत किशोर ने खुद जीत के बाद अपनी मंशा साफ करते हुए कहा था, 'मैं विधायक बनने या बांकीपुर को बेंगलुरु बनाने नहीं आया. मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश देना चाहता था कि रोजगार पैदा करो, अच्छी शिक्षा दो और पलायन रोको, वरना ऐसे ही नतीजों के लिए तैयार रहो.'

एक्सपर्ट्स कहते हैं, 'उम्र उनके साथ है और बिहार में विपक्षी गठबंधन कमजोर है, इसलिए किशोर और उनकी पार्टी के लिए एक खाली जगह मौजूद है.' इस जीत ने जन सुराज पार्टी को एक नई राजनीतिक हैसियत (चुनावी वैधता), एक मजबूत रफ्तार (मोमेंटम) और बिहार की जनता के सामने एक 'तीसरी ताकत' की ठोस पहचान दी है. यह एक ऐसी 'संजीवनी' है जिसने पार्टी को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे सियासी मैदान में एक गंभीर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया है.

अब असली परीक्षा यह है कि क्या प्रशांत किशोर अगले डेढ़ साल में इस 'तलवार' की धार को और तेज करके, बिहार की सत्ता के किले को भेदने वाले असली 'ब्रह्मास्त्र' में बदल पाते हैं या नहीं. सियासी गलियारों में इस जीत की गूंज तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
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