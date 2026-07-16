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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल

बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल

Bunty Yadav Murder Case: बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एलएनटी से पूरब बांस घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर यह मुठभेड़ हुई है. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. 

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 09:39 AM (IST)
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पटना के बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बसिया गुरुवार (16 जुलाई) को पटना में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एलएनटी से पूरब बांस घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर यह मुठभेड़ हुई है. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. 

पुलिस की गोली रवीश के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है. बंटी यादव की किडनैपिंग और मर्डर केस में पटना पुलिस रवीश को खोज रही थी. रवीश के पटना लौटने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस टीम जैसे ही उस इलाके में पहुंची, तभी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

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पुलिस की गाड़ी पर भी लगी गोली

फायरिंग के दौरान एक गोली कोतवाली थाना की सरकारी गाड़ी की बोनट पर लगी. हालांकि गाड़ी में मौजूद थाना प्रभारी (SHO) समेत अन्य पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. बंटी यादव की हत्या के बाद से रवीश लगातार फरार चल रहा था. 

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से छापेमारी की जा रही थी. रवीश पर पटना के कई थानों में लूट-रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से आरोपी की चप्पल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है. 

लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

पटना के चर्चित बंटी यादव अपहरण और हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. अपहरण के दौरान कथित लापरवाही बरतने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 

यह कार्रवाई पटना सेंट्रल की पुलिस अधीक्षक (एसपी) ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर की है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह तथा गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं.

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Published at : 16 Jul 2026 09:39 AM (IST)
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Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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