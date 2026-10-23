Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछोटू सिंह को हिरासत में लेने पर जन सुराज की प्रतिक्रिया, 'MLC चुनाव में...'

छोटू सिंह को हिरासत में लेने पर जन सुराज की प्रतिक्रिया, 'MLC चुनाव में...'

जन सुराज ने जदयू के पूर्व नेता छोटू सिंह को हिरासत में लेने की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया और सरकार व चुनाव आयोग से जवाब मांगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Oct 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

जदयू के पूर्व नेता छोटू सिंह की हिरासत को लेकर जन सुराज ने सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर सरकार हताश है. उन्होंने दावा किया कि इसी बौखलाहट में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में परिणाम बांकीपुर जैसा होगा.

कुमार सौरभ सिंह के मुताबिक, करबिगहिया में एसटीएफ ने छोटू सिंह को रोका और उन्हें नौबतपुर चलने को कहा. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्हें एके-47 का भय दिखाया गया. छोटू सिंह ने कथित तौर पर सवाल किया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, फिर उन्हें क्यों रोका गया? जन सुराज ने यह भी दावा किया कि लोगों के जुटने के बाद छोटू सिंह को जक्कनपुर थाने में रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

चुनावी मदद को कार्रवाई की वजह बताया

पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या छोटू सिंह को इसलिए हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह की मदद कर रहे हैं. कुमार सौरभ सिंह ने इस कार्रवाई को राजनीतिक विरोध या विधान परिषद चुनाव की खुन्नस से जोड़ने का आरोप लगाया.

उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी पटना पुलिस और एसटीएफ के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था. पोस्ट में इसे “बांकीपुर पार्ट-II” बताते हुए चुनावी नतीजों और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल किए गए.

सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा

जन सुराज प्रवक्ता ने सम्राट चौधरी से पूछा कि छोटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर हुई. उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

कुमार सौरभ सिंह ने चुनाव आयोग से भी स्पष्ट करने की मांग की कि क्या यह कार्रवाई सरकार या सम्राट चौधरी के इशारे पर हुई. इस मामले में सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है.

आरोपों की पुष्टि का इंतजार

फिलहाल, जन सुराज के आरोपों के बीच यह स्पष्ट नहीं है कि छोटू सिंह को किस कानूनी आधार पर रोका गया था. हिरासत, कथित धमकी और मानसिक प्रताड़ना के दावों पर संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी.

यह भी पढ़ें- पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 23 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026 PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'
'राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसक बदलाव का सपना अधूरा रहेगा'
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
बिहार
MLC Election Voting Live: यूपी-बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग के बीच पटना में बवाल, गोरखपुर में IAS को हटाने की मांग
Live: यूपी-बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग के बीच पटना में बवाल, गोरखपुर में IAS को हटाने की मांग
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह का दावा- नीतीश कुमार...
बिहार MLC चुनाव के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह का दावा- नीतीश कुमार...
Advertisement

वीडियोज

Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget