भरत तिवारी के एनकाउंटर का ऑर्डर सम्राट ने दिया था? बोले- 'मेरा सिर्फ…'

भोजपुर के बिलौटी गांव में कुछ दिनों पहले भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. यह मामला देश भर में गूंजा था. भरत का परिवार और विपक्ष के नेता इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे थे. इस बीच एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है.

बातचीत के दौरान सीएम से यह सवाल किया गया कि विपक्ष का कहना है कि आपके कहने पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. इस पर सीएम ने कहा, "मेरा सिर्फ एक ही आदेश होता है पुलिस को कि अपराधी के खिलाफ सख्ती से निपटना है कार्रवाई करते हुए…"

परिवार के साथ संवेदना

सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो. उन्होंने कहा कि जब पुलिस के बारे में उन्हें ऐसी सूचना मिली तो उन्हें न्यायिक जांच का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ उनकी संवेदना है. उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात भी की थी.

सीएम ने कहा कि यदि कोई गलती पुलिस ने की है तो उच्च स्तर पर न्यायिक जांच हुई और कार्रवाई हुई है. कई लोगों के खिलाफ जांच चल रही है. एफआईआर दर्ज की गई है.

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क्या है पूरा मामला?

भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था. इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे. कई लोगों के बयान दर्ज हुए. सम्राट सरकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद करने की बात कह चुकी है. भरत तिवारी के मामले में गोली चलाने वाले एक एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. जगदीशपुर के एसडीएम को भी हटाया गया था.

इस घटना के बाद लगातार यह सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर किसके कहने पर ये एनकाउंटर हुआ है? पटना से किसने गोली मारने का आदेश दिया? इस तरह के सवालों से सम्राट सरकार निशाने पर थी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तक सवाल उठा रहे थे.

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