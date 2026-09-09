Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के एनकाउंटर का ऑर्डर सम्राट ने दिया था? बोले- 'मेरा सिर्फ…'

भरत तिवारी के एनकाउंटर का ऑर्डर सम्राट ने दिया था? बोले- 'मेरा सिर्फ…'

बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तर पर न्यायिक जांच हुई. कार्रवाई हुई है. जांच चल रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Sep 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर के बिलौटी गांव में कुछ दिनों पहले भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. यह मामला देश भर में गूंजा था. भरत का परिवार और विपक्ष के नेता इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे थे. इस बीच एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है.

बातचीत के दौरान सीएम से यह सवाल किया गया कि विपक्ष का कहना है कि आपके कहने पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. इस पर सीएम ने कहा, "मेरा सिर्फ एक ही आदेश होता है पुलिस को कि अपराधी के खिलाफ सख्ती से निपटना है कार्रवाई करते हुए…"

परिवार के साथ संवेदना

सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो. उन्होंने कहा कि जब पुलिस के बारे में उन्हें ऐसी सूचना मिली तो उन्हें न्यायिक जांच का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ उनकी संवेदना है. उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात भी की थी.

सीएम ने कहा कि यदि कोई गलती पुलिस ने की है तो उच्च स्तर पर न्यायिक जांच हुई और कार्रवाई हुई है. कई लोगों के खिलाफ जांच चल रही है. एफआईआर दर्ज की गई है. 

यह भी पढ़ें- सम्राट ने प्रशांत किशोर को बताया 'बेचारा', जन सुराज ने कहा- CM 'हत्यारा'

क्या है पूरा मामला?

भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था. इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे. कई लोगों के बयान दर्ज हुए. सम्राट सरकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद करने की बात कह चुकी है. भरत तिवारी के मामले में गोली चलाने वाले एक एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. जगदीशपुर के एसडीएम को भी हटाया गया था. 

इस घटना के बाद लगातार यह सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर किसके कहने पर ये एनकाउंटर हुआ है? पटना से किसने गोली मारने का आदेश दिया? इस तरह के सवालों से सम्राट सरकार निशाने पर थी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तक सवाल उठा रहे थे.

यह भी पढ़ें- 'राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा', CM सम्राट का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
AIMIM ने UCC को बताया 'काला कानून, सहारनपुर बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा?
AIMIM ने UCC को बताया 'काला कानून, सहारनपुर बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा?
बिहार
Exclusive: शराबबंदी हटाएगी बिहार सरकार? सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दी तस्वीर
Exclusive: शराबबंदी हटाएगी बिहार सरकार? सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
चिराग-मांझी के बाद आरक्षण पर अब CM सम्राट की दो टूक, साफ किया स्टैंड
चिराग-मांझी के बाद आरक्षण पर अब CM सम्राट की दो टूक, साफ किया स्टैंड
बिहार
Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी
Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
एग्रीकल्चर
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget