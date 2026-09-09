Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट ने प्रशांत किशोर को बताया 'बेचारा', जन सुराज ने कहा- CM 'हत्यारा'

सम्राट ने प्रशांत किशोर को बताया 'बेचारा', जन सुराज ने कहा- CM 'हत्यारा'

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि वे व्यक्तिगत नहीं होते हैं. प्रशांत किशोर से जुड़े सवालों पर बयान दिया कि अच्छी बात कि सब सम्राट चौधरी से ही मोहब्बत कर रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 'बेचारा' कहा है. उनके इस बयान पर जन सुराज की ओर से भी पलटवार करते हुए उन्हें 'हत्यारा' कह दिया है. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे. इस दौरान उनसे सवाला किया गया कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने आपको टारगेट किया, बीजेपी को नहीं किया. इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, "व्यक्तिगत हमारी किसी से लड़ाई नहीं है... तो मैं व्यक्तिगत होता नहीं हूं. वो बेचारा है, करने दीजिए…" 

'सब सम्राट चौधरी से ही मोहब्बत कर रहा…'

सम्राट चौधरी ने बातचीत के क्रम में कहा कि मैं बिहार में काम करने के लिए आया हूं. मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़ते हैं लड़ने दीजिए, कोर्ट को काम करने दीजिए. हम कोर्ट जाने से कहां किसी को मना कर रहे हैं, जो बोल रहा है बोलने दीजिए. सीएम ने कहा कि ये तो अच्छी बात है न सब सम्राट चौधरी से ही मोहब्बत कर रहा है.

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?

जन सुराज ने कहा हत्यारा से बेचारा ठीक

प्रशांत किशोर पर की गई इस टिप्पणी के बाद जन सुराज ने पलटवार किया है. एक तरफ सम्राट ने प्रशांत किशोर को बेचारा कहा है तो जन सुराज ने पलटवार करते हुए सीएम को हत्यारा कह दिया है.

बीते मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को सम्राट चौधरी के इस बयान के सामने आने के बाद जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि 'हत्यारा' होने से 'बेचारा' होना ठीक है. प्रशांत किशोर सात हत्या के मुख्य अभियुक्त नहीं रहे हैं.

कुमार सौरभ ने कहा, "प्रशांत जी ने नाम, उम्र या डिग्री में फर्जीवाड़ा नहीं की है. बांकीपुर के विधानसभा के चुनाव में हार आपकी व्यक्तिगत हार है और नैतिकता की उम्मीद आपसे करना बेईमानी है इसलिए यह भी कह सकते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए… नीतीश कुमार जी के चेहरे के पश्चात आपके अपने चाल, चरित्र और चेहरे पर ये पहला चुनाव था और बिहार और बांकीपुर की जनता ने अपना संदेश दे दिया है. बाकी का हिसाब 2029 व 2030 में बिहार की जनता करेगी…"

यह भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, खुद बनाया खाना और बांटे पैसे

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BDO की दौलत का खुलासा! 121 फीसदी ज्यादा संपत्ति, 5 गाड़ियां और 16 खाते
BDO की दौलत का खुलासा! 121 फीसदी ज्यादा संपत्ति, 5 गाड़ियां और 16 खाते
बिहार
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, खुद बनाया खाना और बांटे पैसे
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, खुद बनाया खाना और बांटे पैसे
बिहार
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार
सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?
सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बिहार
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
Home Tips
Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget