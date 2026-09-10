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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'

बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'

JDU नेता श्याम रजक ने बख्तियारपुर को 'नीतीशपुर' नाम देने की मांग से दूरी बनाई. श्याम रजक ने साफ कहा कि नीतीश कुमार पहले भी महान थे और आगे भी रहेंगे. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' किए जाने की मांग से पार्टी को अलग कर दिया है. उन्होंने कहा कि किसी शहर, जिले या पंचायत का नाम बदलने से नीतीश कुमार की महानता साबित नहीं होगी. नीतीश कुमार पहले भी महान थे और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि नाम बदलने को लेकर चल रही चर्चा को पार्टी के स्तर पर कोई समर्थन नहीं है.

श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार JDU के राष्ट्रीय नेता और मजबूत विचारक हैं. उनके मुताबिक किसी स्थान का नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर रखना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले, पंचायत या संगठन का नाम बदला जाता है तो इससे नीतीश कुमार की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पार्टी के भीतर उठने वाले विवादों को पार्टी आपस में बैठकर सुलझा लेगी.

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नीरज कुमार को बताया पार्टी का उम्मीदवार

JDU के भीतर अनंत सिंह और नीरज कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर श्याम रजक ने दोनों को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और सभी साथ हैं. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि नीरज कुमार पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी उन्हें चुनाव जिताने के लिए काम करेगी.

तेजस्वी से बोले- बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएं

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर श्याम रजक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं तो उन्हें कैंपों में जाकर लोगों के बीच बैठना चाहिए और उनके साथ खाना खाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पीड़ितों के सुख-दुख में शामिल होना जरूरी है. एयर-ड्रॉपिंग की जरूरत हो तो सरकार अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेगी.

अपनी आय का 10% देने की अपील

श्याम रजक ने अपील की कि संपन्न लोगों को अपनी आय या संपत्ति का 10 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ पीड़ितों और गरीबों की मदद के लिए देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करनी होगी.

शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नीतीश कुमार का सपना नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी भी शराबबंदी के पक्ष में थे. उन्होंने शराब को परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और इसे जारी रखने की पैरवी की.

यह भी पढ़ें- 'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 10 Sep 2026 04:30 PM (IST)
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