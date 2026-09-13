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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के 25 साल पूरे, बिहार में 1 महीने चलेगा बड़ा सेवा अभियान

PM मोदी के 25 साल पूरे, बिहार में 1 महीने चलेगा बड़ा सेवा अभियान

PM मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर बिहार में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा. मार्च 2027 तक कायाकल्प अभियान चलेगा, जिसमें विकास, स्वच्छता और सरकारी सेवाओं पर जोर होगा.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 13 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा और शासन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर बिहार सरकार राज्यव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान में छात्र, युवा, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और आम लोगों को अलग-अलग कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ मार्च 2027 तक चलेगा.

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी. इसके तहत राज्य के घरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक रूप से दीप जलाए जाएंगे. 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक स्कूलों में ‘सेवा चित्र’ कार्यक्रम होगा, जिसमें ‘विकसित भारत संकल्प’ विषय पर प्रतियोगिताएं और अभिभावक-शिक्षक बैठकें होंगी.

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नुक्कड़ नाटक से विकास कार्यों की जानकारी

18 से 20 सितंबर तक ‘सेवा स्मरण’ के तहत अलग-अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक होंगे. इनमें पिछले 25 वर्षों के विकास कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा. ‘सेवा ज्योति यात्रा’ के तहत पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैलियां निकाली जाएंगी. इसमें ‘मेरा युवा भारत’ के स्वयंसेवक शामिल होंगे और समापन पर ‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा.

आंगनवाड़ी से छठ घाट तक कार्यक्रम

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ‘आंगन का मिलन’ के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजन होंगे. इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान, लाभार्थी माताओं से संवाद और बच्चों की गतिविधियों के साथ पोषण-स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत तालाबों और छठ घाटों की सफाई, पौधरोपण समेत 25 गतिविधियां होंगी.

‘सरकार आपके द्वार’ से योजनाओं का समाधान

‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर लगाए जाएंगे. इनमें सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़े मामलों का निपटारा होगा. ‘25 साल, 25 कहानियां’ में बिहार की प्रमुख उपलब्धियों को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत नौ प्रमुख विभागों के भवनों और बुनियादी ढांचे का मार्च 2027 तक जीर्णोद्धार किया जाएगा. ‘वडनगर से वाराणसी’ यात्रा के बिहार से गुजरने पर भी स्वागत और स्थानीय लाभार्थियों से संवाद की व्यवस्था होगी.

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Published at : 13 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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