मोतिहारी: घर में घुसकर डबल मर्डर, 10 साल के बच्चे के सामने चाकू से गोदा

बिहार के मोतिहारी में पानी गिरने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पताही थाना क्षेत्र के जिहुली गांव में बुधवार (08 सितंबर 2026) शाम कुछ लोगों ने घर में घुसकर तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. वारदात में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना 10 साल के बच्चे के सामने हुई. मृतकों की पहचान जमी अख्तर (36) और मदीना खातून (40) के रूप में हुई है. घायल मसीह अख्तर का पताही सीएचसी में इलाज चल रहा है.

परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह मसीह अख्तर सड़क पर भैंस नहला रहे थे. इस दौरान पानी संजय सिंह के घर की तरफ जाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि अनिल सिंह ने गाली-गलौज और हाथापाई की. लोगों के बीच-बचाव के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पाइप लगाने की सलाह देकर मामला शांत कराया.

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शाम को कई लोगों के साथ पहुंचे आरोपी

परिजनों का आरोप है कि शाम को संजय सिंह, नारायण सिंह व सरपंच समेत कई लोग पहुंचे. इसी दौरान मसीह अख्तर से फिर विवाद हुआ. नगमा खातून के मुताबिक, अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि मसीह अख्तर ने उसका गला पकड़कर पटक दिया था. इसके बाद अचानक चाकू से हमला कर दिया गया.

बचाने पहुंचे पत्नी और भाई पर भी वार

10 साल के रहमतुल्लाह ने बताया कि उसके पिता पर हमला होते देखकर चाचा और अम्मी उन्हें बचाने पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने उन दोनों पर भी चाकू से वार कर दिया. तीनों खून से लथपथ होकर गिर पड़े. बच्चे का कहना है कि मौके पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की.

परिजन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जमी अख्तर और मदीना खातून को मृत घोषित कर दिया. मसीह अख्तर की हालत गंभीर बताई जा रही है. जमी अख्तर मजदूरी कर परिवार चलाते थे और उनके तीन बच्चे हैं. मदीना खातून के पांच बच्चे हैं. दोनों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है.

दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल के प्रभारी डीएसपी अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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