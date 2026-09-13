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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBRICS में नहीं बुलाए गए CM सम्राट तो तेजस्वी यादव ने कसा तंज, 'कहीं पुतिन से...'

BRICS में नहीं बुलाए गए CM सम्राट तो तेजस्वी यादव ने कसा तंज, 'कहीं पुतिन से...'

ब्रिक्स समिट 2026 में सीएम सम्राट चौधरी ने हिस्सा नहीं लिया है. इस बीच तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वे कितने योग्य हैं शायद इसी वजह से नहीं बुलाया गया हो.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान कई देशों के राजनेताओं ने हिस्सा लिया. वहीं देश के अलग-अलग राज्यों के 16 मुख्यमंत्री भी ब्रिक्स समिट में शामिल हुए. इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को घेर लिया है.

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के ब्रिक्स में न बुलाए जाने पर कहा, "अब वे कितने योग्य हैं शायद वही इसका आधार होगा. बुलाने का क्राइटेरिया वैसा किया गया होगा. कहीं पुतिन से न कह देते व्याकुल मत हो. जब स्पीकर से मुख्यमंत्री रहते हुए व्याकुल मत हो कह सकते हैं. मोदी जी बड़े हैं. वे कुछ भी कह सकते हैं शायद इसलिए छोड़ दिया गया."

 
 
 
 
 
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बिहार के साथ सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को केंद्र पर बाढ़ राहत देने के मामले में बिहार के प्रति "सौतेला" रवैया अपनाने का आरोप लगाया. पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष ने "बिहार के लिए राहत पैकेज हासिल करने में नाकाम रहने" पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य से केंद्रीय मंत्रियों की आलोचना की.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, "जब भी गुजरात में बाढ़ आती है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तुरंत राहत का भरोसा दिलाते हैं, राज्य के नेताओं से बात करते हैं और भारतीय वायु सेना समेत राहत बलों को तैनात करने का निर्देश देते हैं. हालांकि, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जहां वे चुनाव प्रचार के दौरान आते हैं और ‘लिट्टी-चोखा’ खाते हैं." 

पीएम मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ को आपदा घोषित की मांग की

यादव ने कहा कि उन्होंने सात सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने और 5,000 करोड़ रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने की मांग की थी.

उन्होंने कहा, "बिहार में ‘डबल-इंजन’ सरकार के इंजन फेल हो गए हैं. मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी से कितनी बार बात करते हैं, और हैरानी होती है कि वे केंद्र से मदद क्यों नहीं दिला पाए. बिहार से कई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वे बिहार के लिए केंद्र से मदद ला सकें."

यादव ने दावा किया कि उन्हें मोदी और चौधरी को लिखे पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा, "जिस तरह बाढ़ के समय प्रधानमंत्री ने बिहार की अनदेखी की, उसी तरह भविष्य में लोग उन्हें नजरअंदाज करेंगे.

BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
BRICS Samrat Choudhary TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS BRICS Summit 2026 BRICS Summit BRICS 2026
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