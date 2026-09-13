किशनगंज में SSB जवान की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जताया इस बात का शक

बिहार के किशनगंज जिले में SSB की 19वीं बटालियन के कैंप में तैनात 24 वर्षीय जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना ठाकुरगंज प्रखंड के जियापोखर थाना क्षेत्र के गिलाबाड़ी स्थित SSB कैंप की है. जवान का शव मिलने के बाद कैंप परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है, हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है.

मृतक जवान की पहचान चैन मंडल के रूप में हुई है. वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. जानकारी के मुताबिक, रविवार (13 सितंबर 2026) रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक उनकी संतरी ड्यूटी थी. इसी दौरान कैंप में उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर साथी जवान मौके पर पहुंचे.

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पुलिस और SSB अधिकारियों ने संभाली जांच

घटना की सूचना मिलते ही जियापोखर थानाध्यक्ष गौतम कुमार, SDPO मनोज कुमार, CI पंकज पंथ और SSB के DIG ए.के.सी. सिंह मौके पर पहुंचे. FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कैंप में मौजूद अन्य जवानों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल से सरकारी राइफल का एक खोखा बरामद होने की जानकारी दी है.

प्रेम प्रसंग का एंगल, जांच जारी

थानाध्यक्ष के अनुसार, प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया है. हालांकि पुलिस ने इसे अंतिम कारण नहीं माना है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और जवानों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

पुलिस ने डेथ रिव्यू रिपोर्ट तैयार करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, किशनगंज भेज दिया. मृतक के परिजनों को फोन के जरिए घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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