'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'

जादवपुर यूनिवर्सिटी (पश्चिम बंगाल) में 'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' के नारे लगने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि कांग्रेस, लाल सलाम वाले, सब एक ही हैं. ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं.

श्याम रजक ने कहा, "वहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, ऐसे लोगों को बंगाल में कोई जगह नहीं है. यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए है. शिक्षा का वो मंदिर है. शिक्षा के मंदिर में अगर अनीति होगी, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. बंगाल सरकार, बंगाल के मुख्यमंत्री जी को इस पर दृढ़ता के साथ फैसला लेना चाहिए… और ऐसे लोगों को कहीं भी छोड़ने की जरूरत नहीं."

दिग्विजय सिंह पर भी किया हमला

दूसरी ओर श्याम रजक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उज्जैन से अयोध्या तक 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' निकालने पर भी हमला किया. उनके ऐलान पर कहा, "कौन से सनातन की दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं? पहले अपने घर को तो ठीक करें, अपने परिवार को तो ठीक करें… इस तरह प्रताड़ित थे उनके परिवार के लोग, उनको तो ठीक कर लें."

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वंदे मातरम् पर क्या बोले?

जेडीयू नेता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वंदे मातरम् को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए बयान पर कहा, "इस तरह की भाषा संयमित होनी चाहिए. किसी का शब्दों के द्वारा अपमान करना गलत है. मैं सलाह भी दूंगा और आग्रह भी करूंगा कि ऐसी भाषाओं से, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए… लेकिन, वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसका गायन प्रथम होता है, उसका सम्मान होता है. उस पर राजनीति करना, ये सरासर गलत है. उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए."

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