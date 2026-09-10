Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'

'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'

जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि कांग्रेस और लाल सलाम वाले सब एक ही हैं. उन्होंने दो टूक में कहा कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए है. शिक्षा का वो मंदिर है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Sep 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

जादवपुर यूनिवर्सिटी (पश्चिम बंगाल) में 'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' के नारे लगने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि कांग्रेस, लाल सलाम वाले, सब एक ही हैं. ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं. 

श्याम रजक ने कहा, "वहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, ऐसे लोगों को बंगाल में कोई जगह नहीं है. यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए है. शिक्षा का वो मंदिर है. शिक्षा के मंदिर में अगर अनीति होगी, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. बंगाल सरकार, बंगाल के मुख्यमंत्री जी को इस पर दृढ़ता के साथ फैसला लेना चाहिए… और ऐसे लोगों को कहीं भी छोड़ने की जरूरत नहीं."

दिग्विजय सिंह पर भी किया हमला

दूसरी ओर श्याम रजक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उज्जैन से अयोध्या तक 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' निकालने पर भी हमला किया. उनके ऐलान पर कहा, "कौन से सनातन की दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं? पहले अपने घर को तो ठीक करें, अपने परिवार को तो ठीक करें… इस तरह प्रताड़ित थे उनके परिवार के लोग, उनको तो ठीक कर लें." 

यह भी पढ़ें- 'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'

वंदे मातरम् पर क्या बोले?

जेडीयू नेता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वंदे मातरम् को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए बयान पर कहा, "इस तरह की भाषा संयमित होनी चाहिए. किसी का शब्दों के द्वारा अपमान करना गलत है. मैं सलाह भी दूंगा और आग्रह भी करूंगा कि ऐसी भाषाओं से, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए… लेकिन, वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसका गायन प्रथम होता है, उसका सम्मान होता है. उस पर राजनीति करना, ये सरासर गलत है. उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए."

यह भी पढ़ें- चिराग से रोहिणी तक, 80 के ट्रेंड में डूबे नेता-मंत्री, यूजर्स ने लिए मजे

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Shyam Rajak BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बाढ़ पर खास इंतजाम! मनोरंजन के लिए टीवी, साथ में पाठशाला
बिहार में बाढ़ पर खास इंतजाम! मनोरंजन के लिए टीवी, साथ में पाठशाला
बिहार
'लाल किला धमाका आतंकी घटना', कांग्रेस पर बरसे संजय सरावगी
'लाल किला धमाका आतंकी घटना', कांग्रेस पर बरसे संजय सरावगी
बिहार
बख्तियारपुर के लोग बोले- बदलना चाहिए नाम, लेकिन 'नीतीशपुर' मंजूर नहीं
बख्तियारपुर के लोग बोले- बदलना चाहिए नाम, लेकिन 'नीतीशपुर' मंजूर नहीं
बिहार
बिहार बाढ़: गंगा में फंसा विदेशी पर्यटकों का क्रूज, NDRF की हुई एंट्री
बिहार बाढ़: गंगा में फंसा विदेशी पर्यटकों का क्रूज, NDRF की हुई एंट्री
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
तमिल सिनेमा
सूर्या की 'विश्वनाथ एंस सन्स' नहीं हो पाई हिट, जानें- वर्ल्डवाइड कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन
'विश्वनाथ एंस सन्स' नहीं हो पाई हिट, जानें- वर्ल्डवाइड क्लोजिंग कलेक्शन
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget