बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने मुजफ्फरपुर के रहने वाले मो. मुस्तफा को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.

मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने आज (शुक्रवार) बयान देते हुए कहा कि 20-21 मई की रात एटीएस की टीम ने मो. मुस्तफा को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस ने सहयोग किया था. आरोपी के पास से कुछ डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हैं. स्थानीय स्तर से हमलोग जांच में सहयोग प्रदान कर रहे हैं.

शहजाद भट्टी के गैंग के संपर्क में था मुस्तफा

बताया जाता है कि मोहम्मद मुस्तफा पाकिस्तान स्थित कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के गैंग के सीधे संपर्क में था. आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से उनके लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था.

इसी क्रम में सूचना के बाद एटीएस की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव में छापेमारी की. यहां से मो. सागीर के बेटे मो. मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं. एटीएस की तकनीकी टीम को आरोपी के मोबाइल फोन की गहन जांच के दौरान कई आपत्तिजनक एवं देश विरोधी सामग्री मिली.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'

मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा, चैट बैकअप और एक्टिव मैसेजिंग एप्लिकेशनों की जांच में यह सामने आया कि मो. मुस्तफा पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी एवं उसके सहयोगी के साथ लगातार संपर्क में था.

देश विरोधी गतिविधियों के मामले में केस दर्ज

जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से भारत के कई संवेदनशील एवं रणनीतिक महत्व के स्थलों के वीडियो, तस्वीरें और अन्य डिजिटल सामग्री बरामद की गई हैं. बिहार एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है. मो. मुस्तफा के विरुद्ध जासूसी, देश विरोधी गतिविधियों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में कूदे जीतन राम मांझी, RJD से सवाल- 'क्यों मुसलमानों के…'