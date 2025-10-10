हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअसदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेज प्रताप यादव से किया संपर्क, बड़ी तैयारी में जुटी AIMIM

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेज प्रताप यादव से किया संपर्क, बड़ी तैयारी में जुटी AIMIM

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जल्द की तीसरे मोर्चा का स्वरूप सामने आ सकता है. AIMIM के सूत्रों की मानें तो तेज प्रताप यादव और अन्य नेताओं से संपर्क किया गया.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद तेज कर दी है. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी. सूत्रों की मानें तो AIMIM ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, बहुजन समाज पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव से संपर्क साधा है. इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्या को भी साथ लाने की कोशिश है और उनसे भी संपर्क साधा गया. 

कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी AIMIM- सूत्र

सूत्रों ने बताया कि दो तीन दिनों में तीसरा मोर्चा का स्वरूप सामने आ सकता है. ओवैसी की पार्टी बिहार में कम से कम सौ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. 

AIMIM ने आरजेडी से मांगी थी छह सीटें

बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से छह सीटों की मांग की थी लेकिन बात नहीं बन पाई. इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा था, "हमलोग सिर्फ छह सीटें ही मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया."

पिछली बार 5 सीटों पर जीती थी AIMIM

दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए AIMIM बिहार को गंभीरता से ले रही है. 2020 में AIMIM ने बिहार में पांच सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था. पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. सूत्रों की मानें तो पिछली बार से पांच गुना ज्यादा सीटों पर इस बार पार्टी उम्मीदवार दे सकती है.

इन सीटों पर जीती थी AIMIM

  • जोकीहाट से शाहनवाज
  • बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी
  • किशनगंज से इजहारुल हुसैन
  • कोचाधमन मुहम्मद इजहार असफी
  • बैसी से सैयद रुकुद्दीन अहमद

तेज प्रताप यादव ने नहीं खोले पत्ते

तेज प्रताप यादव बिहार में कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे इसके पत्ते साफ नहीं किए हैं. तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं. अभी वो हसनपुर से विधायक हैं. आरजेडी ने उन्हें बाहर निकाल दिया है. इससे बिहार का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है.

Published at : 10 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Asaduddin Owaisi Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
