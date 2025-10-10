बिहार चुनाव: पहले दिन दो नामांकन, मढ़ौरा से लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा

बिहार चुनाव: पहले दिन दो नामांकन, मढ़ौरा से लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए नामांकन आज (10 अक्टूबर) से शुरू हो गया है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा. पहले दिन दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज (10 अक्टूबर) से शुरू हो गया. सभी विधानसभा के नामांकन स्थल पर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है. पहले दिन मात्र दो विधानसभा में एक-एक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें मढ़ौरा विधानसभा के लिए लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया तो वहीं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया.
पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो 17 अक्टूबर तक चलेगा. वहीं दूसरे चरण का नामांकन 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होना है. चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए सभी विधानसभा के कई प्रत्याशियों का N.R कट चुका है. लेकिन आज पहले दिन नामांकन मात्र दो लोग ही किए हैं.
11 और 12 अक्टूबर को नहीं होगा नामांकन
शनिवार (11 अक्टूबर) और परसों रविवार (12 अक्टूबर) को नामांकन नहीं होगा. सोमवार 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी. चुनाव आयोग ने दावा किया है कि पहले चरण का 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर यानी 5 दिनों तक प्रत्याशियों के नामांकन का तांता लग सकता है और नामांकन के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र में भीड़ बढ़ सकती है.
बिहार में पहले चरण में किन-किन जिलों में चुनाव?
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने के बाद नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है. पहले फेज में जिन जिलों में वोटिंग होगी, उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं.
दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगी वोटिंग
बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है. इस फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होगी. जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है. दूसरे और आखिरी फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं, सभी 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को है.
