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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलखीसराय: मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़, 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत

लखीसराय: मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़, 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत

Lakhisarai Temple Stampede: इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम के पास सोमवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written By : रंजीत राजन |  Updated at : 17 Aug 2026 08:38 AM (IST)
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बिहार में लखीसराय जिले के ऐतिहासिक इन्द्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में बिजली के खंभे की चपेट में आधा दर्जन लोग आ गए. करंट लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है. लखीसराय डीएम ने मौतों की पुष्टि की है.

इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम के पास सोमवार (17 अगस्त) की सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 11 हजार वोल्ट का हाई-टेंशन तार गिरने और करंट लगने से मौत की बात सामने आई थी. 

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कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और एडीएम नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि मौत का कारण करंट लगना नहीं, बल्कि भगदड़ मचना था. घटना की मुख्य वजह ट्रेन का एक साथ आना भी बताया जा रहा है, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है. 

एक ही समय पर आईं दो ट्रेनें

बताया जा रहा है कि अशोक धाम हाल्ट पर एक ही समय में दोनों तरफ से ट्रेनें आ गईं. ट्रेन को देखकर कुछ युवकों ने अचानक भाग-दौड़ शुरू कर दी. युवकों की भाग-दौड़ के कारण वहां मौजूद बिजली का एक पोल नीचे गिर गया. पोल गिरते ही मौके पर करंट फैलने की अफवाह उड़ गई. 

हादसे के समय बंद थी बिजली

बताया यह भी जा रहा है कि उस समय बिजली आपूर्ति वास्तव में बंद थी और तार कवर किया हुआ था, लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई. अफवाह सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच गई. इसी अफरा-तफरी में दबने से 8 महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए.

घटनास्थल पर पहुंचा प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

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Published at : 17 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Lakhisarai News Bihar Police BIHAR NEWS
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