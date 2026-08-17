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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL: तीसरे दिन के मौसम पर ताजा अपडेट, जानें बारिश होगी या नहीं

IND vs SL: तीसरे दिन के मौसम पर ताजा अपडेट, जानें बारिश होगी या नहीं

India vs Sri Lanka Rain Chances: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. पहले दोनों दिन बारिश से प्रभावित रहे हैं, इस कारण अब तक केवल 116 ओवर का खेल हो पाया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 07:55 AM (IST)
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India vs Sri Lanka Weather Forecast Galle: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 9 विकेट खो कर 460 रन बना लिए थे. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले के पहले 2 दिन केवल 116 ओवर का खेल हो पाया है. देवदत्त पडिक्कल ने इस पारी में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया है. पहले दो दिनों में जमकर बारिश हुई है, जिससे यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़त दिख रहा है. जान लीजिए तीसरे दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.

दूसरे दिन बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी हुई थी. सुबह और दोपहर के समय लगातार बारिश के कारण पूरे दिन में केवल 43 ओवर का ही खेल हो पाया था, जबकि पहले दिन 73 ओवर फेंके गए थे. तीसरे दिन भी मौसम को लेकर अच्छा अपडेट नहीं है.

तीसरे दिन कैसा रहेगा मौसम?

तीसरे दिन भी मैच शुरू होने के समय बारिश की संभावना है. आसमान में बिजली कड़कने के साथ लगातार बारिश के कारण खेल देर से शुरू हो सकता है. सोमवार को गॉल में 83 प्रतिशत बारिश की संभावना है, जो बहुत अधिक है. दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन का खेल भी देर से शुरू हो सकता है. सुबह 10 बजे बारिश की संभावना 51 प्रतिशत होगी और यह शाम 6 बजे तक 40 प्रतिशत से ऊपर ही रहेगी. इसलिए पूरे दिन मैदान कवर्स से ढका रह सकता है.

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भारतीय बल्लेबाजी में दिखा दम

मुकाबले के हाल पर नजर डालें तो अब तक टीम इंडिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए हैं. देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए, वो ऐसे केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 150 या उससे बड़ी पारी खेली है. उनसे पहले चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड ऐसा कर चुके हैं.

केएल राहुल दूसरे दिन बल्लेबाजी करने वापस आए, लेकिन 82 रन बनाकर आउट हो गए. उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी 51 रनों का योगदान दिया. दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने शुरू कर दिए थे. एक समय टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 307 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 140 रनों के भीतर भारत 7 विकेट खो चुका है. इनमें आखिरी 3 विकेट तो महज 15 रनों के भीतर आए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
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