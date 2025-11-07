बिहार के लाल अंजनी सिन्हा ने संभाली अहम जिम्मेदारी, सिंगापुर में बने USA के राजदूत

बिहार के लाल अंजनी सिन्हा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें सिंगापुर का राजदूत बनाया है. वो इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए गुरुवार (06 नवंबर) को सिंगापुर पहुंच भी गए. बिहार में जन्मे अंजनी सिन्हा पेशे से जाने माने डॉक्टर हैं. उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की डिग्री प्राप्त की है. 1972 में वे नई दिल्ली चले गए. उन्होंने डीयू और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक से संबद्ध सफदरजंग अस्पताल से भी अनुभव प्राप्त किया. बाद में वो अमेरिका चले गए.

डॉ. अंजनी सिन्हा का मेडिकल और बिजनेस में एक लंबा और सफल करियर रहा है. वे एक बेहद ही सम्मानित आर्थोपेडिक सर्जन और उद्योगपति हैं, जिन्होंने अमेरिका में कई समृद्ध चिकित्सा पद्धतियों (Medical Practices) को स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में बड़ा ही नेक काम किया.

US में कई नामी संस्थानों से जुड़े रहे अंजनी सिन्हा?

साल 1979 में डॉ. सिन्हा अमेरिका चले गए थे. इस दौरान उन्होंने माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर और लॉन्ग आइलैंड ज्यूइश मेडिकल सेंटर जैसे नामी संस्थानों में इंटर्नशिप की और अमेरिकी चिकित्सा पद्धति में एक मजबूत आधार प्राप्त किया. बाद में उन्होंने आर्थोपेडिक सर्जरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल की.

डॉ. सिन्हा ने न्यूयॉर्क में 8 जगहों पर प्रमुख आर्थोपेडिक और सर्जन के तौर पर पूर्वी तट पर अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने फ्लोरिडा में एक सीनियर सर्जिकल कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया. उनका काम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है और वे स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और कानूनी क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ जुड़े हुए हैं. डॉ. सिन्हा का विवाह डॉ. कुंतला 'किकी' सिन्हा से हुआ है, जो एक रिटायर्ड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और NYU की पूर्व फैकल्टी मेंबर हैं.

अंजनी सिन्हा US और सिंगापुर के रिश्ते को करेंगे और मजबूत!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंजनी सिन्हा को सिंगापुर का राजदूत बनाकर एक तरह से सम्मान देते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. सिन्हा की नियुक्ति समृद्धि और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों पर सिंगापुर के साथ काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. दूतावास ने कहा है कि करीब 60 सालों से अमेरिका और सिंगापुर के बीच साझेदारी ने दोनों देशों के लोगों को उभरती टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सैन्य सहयोग के क्षेत्रों में फायदा पहुंचाया है. अंजनी सिन्हा के ऊपर अब दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की अहम जिम्मेदारी है.