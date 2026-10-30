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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!

अनंत के बाद अब ललन सिंह की बारी? JDU के पोस्टर से तस्वीर गायब!

जेडीयू के एक्स हैंडल पर जो पोस्टर है उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर है. एनडीए के कई अन्य नेताओं की भी फोटो है लेकिन ललन सिंह कहीं नहीं दिख रहे हैं.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 30 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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बिहार में एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है. एमएलसी चुनाव के पहले अनंत सिंह ने बगावत की तो बाद में उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया और अब ललन सिंह चर्चा में हैं. एमएलसी चुनाव में जीत के बाद बीते गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को जेडीयू की ओर से एक्स हैंडल पर बधाई वाले एक पोस्टर को शेयर किया गया जिसमें से ललन सिंह की फोटो गायब है.

एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को मिली जीत पर बधाई देने के लिए यह पोस्टर जारी किया गया है. कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह की तस्वीर पार्टी के पोस्टर से गायब है यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहा है.

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चुनाव के दौरान ललन सिंह का एक बयान 'ताली एक हाथ से नहीं बजती' की खूब चर्चा हुई थी. जब रिजल्ट आया तो जीत के बाद नीरज कुमार ने कहा था कि वे ललन सिंह का आशीर्वाद नहीं लेंगे. अब पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब होने पर जेडीयू में सियासी चर्चाएं तेज हैं. 

यह भी पढ़ें- BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन, सियासी गलियारे में शोक

एक्स पोस्ट में क्या लिखा गया?

एक्स पर बधाई वाले पोस्ट में लिखा गया है, "बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी एनडीए के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपकी यह जीत एनडीए के प्रति लोगों के अटूट विश्वास और भरोसे को दर्शाती है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है. इस चुनाव में समाज के प्रबुद्धजनों एवं शिक्षकों द्वारा एनडीए के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास और समर्थन के लिए जद (यू) परिवार की ओर से हार्दिक आभार."

जेडीयू के एक्स हैंडल पर जो पोस्टर है उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर है. इसके अलावा सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, संजय सरावगी, उमेश कुशवाहा, संजय झा और निशांत कुमार की तस्वीर है. ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा है कि आखिर ललन सिंह पोस्टर से गायब क्यों हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि अनंत सिंह के बाद अब ललन सिंह को पार्टी में किनारे लगाने का काम शुरू हो गया है?

यह भी पढ़ें- संजय झा का ललन सिंह पर बड़ा बयान, चुनावी नतीजों की पार्टी करेगी समीक्षा

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 30 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Lalan Singh BIHAR NEWS
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