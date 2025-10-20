बिहार सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं 'छोटे सरकार', अनंत सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज

बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पहले मुझें मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन तब मैंने इनकार कर दिया था. इस बार सोचूंगा. अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आगर आज लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं जानेगा. उनका खुद का कोई वजूद नहीं है. यही नहीं उन्होंने वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को अपने साथ आने की अपील की.

इसका साथ ही अनंत सिंह ने मोकामा से जीत का दावा करते हुए राजद प्रत्याशी को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि जनता का साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इस बार भी मोकामा विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराएंगे.

अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो मैं बनूंगा- अनंत सिंह

समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ़ की बोले- नीतीश कुमार पहले मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वही चाहिए, जो जनता ने मुझे दिया है. इस बार मैं सोचूंगा, अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो मैं बनूंगा. जनता मुझसे प्रेम करती है और हम जनता से प्रेम करते हैं.

वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव अगर आज नहीं रहें, तो तेजस्वी को कोई नहीं जानता. उनकी कोई अपनी खूबी नहीं, बस लालू के बेटे होने की वजह से पहचान है. इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी से जुड़े सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें मेरी पार्टी में आ जाना चाहिए. हमारी पार्टी सभी को इज्जत देती है और हम उन्हें स्वीकार करेंगे.

अनंत सिंह और वीणा देवी आमने-सामने

यहां बता दें कि मोकामा विधानसभा से बाहुबली अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी सामने-सामने हैं. पिछले चुनाव में राजद की नीलम देवी जीतीं थीं,लेकिन फिर उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया था. अब अनंत सिंह खुली चुनौती देते हुए कहा कि सूरजभान सिंह को आप लोग बड़ा चैलेंज बना रहे हैं, लेकिन मैं 20-25 साल से लड़ रहा हूं. वे हर बार हारे हैं और इस बार भी हारेंगे. अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्हें न तो बाहुबल का डर है और न ही चुनाव में हिंसा की आशंका. उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ऐसी कोई बात नहीं है.

महागठबंधन पर निशाना

चुनावी माहौल में राजद और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर तंज कसते हुए अनंत सिंह ने कहा कि सुनने में आया है कि सात जगहों पर दोनों पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार उतार रही हैं. इनकी साझेदारी टूट चुकी है. उन्होंने राजद द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देने पर भी निशाना साधा और कहा कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता. जब वहां कुछ है ही नहीं, तो देखने का क्या मतलब?

उन्होंने राजद पर जंगलराज लाने की मंशा का आरोप लगाते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि जंगलराज आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा. अनंत सिंह ने अपने और जनता के बीच गहरे रिश्ते को अपनी ताकत बताया. सिंह ने कहा कि हम जनता के साथ रहते हैं, यही वजह है कि जनता हमें इतना प्यार देती है.

पीएम मोदी की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि वह अच्छे इंसान हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं. पहले की अपेक्षा बिहार काफी बदल चुका है. तमाम सड़क और पुल बनाए गए हैं. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.