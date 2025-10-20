BJP नेता राजकुमार सिंह ने NDA के खिलाफ खोला मोर्चा, पूर्व मंत्री ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर सत्ता गठबंधन पर हमला बोला और सीधे तौर पर भाजपा समेत NDA की चुनौतियों पर सवाल उठाए. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी ऐसे प्रत्याशी को वोट न दें जिन पर आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार के आरोप हों.

राजकुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार वोट सोच-समझकर दें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आपके सामने जितने भी प्रत्याशी हैं, वे सभी भ्रष्ट अथवा आपराधिक प्रकृति के हैं तो अपना वोट NOTA को दे दें. उनका तर्क था कि अपराध और भ्रष्टाचार को पोसने वाले नेताओं को चुना गया तो बिहार का विकास ठप रहेगा.

राजबल्लभ के खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप- राजकुमार सिंह

राजकुमार सिंह ने चुनिंदा प्रत्याशियों के नाम लेते हुए गंभीर आरोपों का जिक्र किया. मोकामा से NDA प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे आरोपों का हवाला देते हुए राजकुमार ने कहा कि अपने प्रशासनिक कार्यकाल में उन्हें अनुशासन में लाना पड़ा था. नवादा से NDA प्रत्याशी राजबल्लभ यादव के संबंध में उन्होंने कहा कि राजबल्लभ के खिलाफ बलात्कार तथा POCSO से संबंधित गंभीर आरोप हैं और उनकी पत्नी विभा देवी चुनावी मैदान में हैं. मोकामा से RJD प्रत्याशी सूरजभान सिंह के बारे में भी उन्होंने कई राज्यों में दर्ज गंभीर आपराधिक आरोपों का उल्लेख किया और कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी पत्नी मैदान में हैं.

सम्राट चौधरी पर लगे है हत्या के आरोप- राजकुमार

राजकुमार ने रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन के पुत्र ओसामा का नाम भी लिया और कहा कि शाहबुद्दीन पर पहले हत्या के गंभीर आरोप रहे. तारापुर के NDA प्रत्याशी सम्राट चौधरी पर हत्या और उम्र प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े के आरोपों का हवाला उन्होंने दिया. जगदीशपुर (आरा) से भगवन सिंह कुशवाहा पर इचरी में सात व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया. संदेश से राधा चरण साह को बालू माफिया करार देते हुए राजकुमार ने उनकी हाल की जेल अवधि का भी जिक्र किया. वहीं अरुण यादव के बेटे दीपु सिंह के संबंध में भी POCSO के आरोप बताए गए.

अपने विवेक का उपयोग करें मतदाता- मंत्री

राजकुमार सिंह ने कहा कि अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का शोषण कर रहे हैं और इन्हें हटाकर ही बिहार को विकास की राह पर लाया जा सकेगा. उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें और भविष्य तय करने के समय सतर्क निर्णय लें.