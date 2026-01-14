एक्सप्लोरर
नाखूनों में काली लाइन दिखे तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है स्किन कैंसर का संकेत
आमतौर पर लोग इसे चोट, कमजोरी या सामान्य बदलाव मान लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर बीमारी, जैसे स्किन कैंसर, का संकेत भी हो सकता है.
कई बार हमारे शरीर में छोटे-छोटे बदलाव होते हैं जिन्हें हम मामूली समझ कर अनदेखा कर देते हैं. नाखूनों पर दिखने वाली पतली काली या भूरी लाइन भी ऐसा ही एक लक्षण है. आमतौर पर लोग इसे चोट, कमजोरी या सामान्य बदलाव मान लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर बीमारी, जैसे स्किन कैंसर, का संकेत भी हो सकता है.हाल ही में एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपने नाखूनों की तस्वीर साझा की, जिसके बाद लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी.इस घटना के बाद नाखूनों में दिखने वाली काली रेखाओं को लेकर जागरूकता बढ़ी है.
