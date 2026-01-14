नाखूनों में काली लाइन दिखे तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है स्किन कैंसर का संकेत

नाखून की लेयर पर दिखने वाली काली या भूरी सीधी लाइन को मेडिकल भाषा में मेलानोनि किया कहा जाता है. यह लाइन हल्की से लेकर गहरी रंग की हो सकती है और हाथ या पैर के किसी भी नाखून में दिख सकती है. कई बार यह जन्म से होती है और कई बार उम्र के साथ दिखाई देती है.