अनंत सिंह का बड़ा बयान, 'अगर JDU से CM बने तो निशांत कुमार, अगर BJP से बने तो...'

मोकामा से जेडीयू के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के फैसले से पूरा बिहार दुखी है. सत्तापक्ष के साथ विपक्ष भी दुखी है. लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो इससे बिहार को फायदा ही होगा. बिहार के और विकास के लिए नीतीश तेजी से काम करेंगे.

अनंत सिंह ने कहा, "विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन पहले हम नीतीश कुमार के पास गये थे. हम उसी समय समझ गए थे कि दिल्ली जाने का जो फैसला लिया उसको वो नहीं बदलेंगे. पूरा बिहार चाहता है कि नीतीश कुमार पांच साल मुख्यमंत्री रहें. उनके नाम पर प्रचंड जनादेश मिला. लेकिन अब वह राज्यसभा जाने का निर्णय ले चुके हैं."

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या खरमास (14 अप्रैल) के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा, "हां छोड़ देंगे. वह मालिक हैं. जो चाहेंगे वही होगा."

सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर उन्होंने कहा कि उनको जनता राजनीति में लाई है. बहुत काबिलियत है. हम चाहते हैं कि नई सरकार में जेडीयू का मुख्यमंत्री बने तो निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए. अगर BJP का मुख्यमंत्री बनेगा तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जितना काम कर दिया, कोई पैदा नहीं लिया है कि उस तरह का काम कर सके.

इसके साथ ही अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफा देते ही जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा. RJD खत्म है. तेजस्वी यादव को दूसरे दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा.

मोकामा विधायक ने ये भी कहा, "अगला विधानसभा चुनाव हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे. हमारा बेटों में से कोई लड़ेगा." छोटे बेटे अभिनव ने कहा, "अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं. आगे क्या करेंगे यह समय बताएगा."