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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मेरी तो दुनिया उजड़ गई', नालंदा भगदड़ में बेटे ने खोया मां, कहा- मेले में नहीं थी व्यवस्था

'मेरी तो दुनिया उजड़ गई', नालंदा भगदड़ में बेटे ने खोया मां, कहा- मेले में नहीं थी व्यवस्था

Nalanda Stampede News: नालंदा भगदड़ में आठ महिलाओं की मौत हुई है. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Mar 2026 03:04 PM (IST)
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बिहार के नालंदा में मंगलवार (31 मार्च, 2026) की सुबह शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में आठ महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई. कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है. कुछ को पटना रेफर किया गया है. इन सबके बीच अब मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार वाली तस्वीरें आने लगी हैं. 

परिजन सिस्टम को कोस रहे हैं. सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. मेले में अव्यवस्था की बात कह रहे हैं. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक युवक साहिल राज ने हादसे पर रोते हुए कहा, "...हमको नहीं पता, मेरी मां मर गई. पोस्टमार्टम रूम में मम्मी है. सरकार की व्यवस्था नहीं है. मघड़ा मेले में कोई व्यवस्था नहीं थी. देश में लोगों की वैल्यू नहीं है." 

यह भी पढ़ें- Nalanda Stampede: नालंदा की घटना से दुखी हुए नीतीश कुमार, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 6-6 लाख रुपये

'मेरी तो जिंदगी उजड़ गई…'

साहिल ने कहा कि मेले में प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी. मेरी तो जिंदगी उजड़ गई. अब किसके सहारे जीएंगे? उसने बताया कि उसकी मां सुबह चार बजे मेला जाने के लिए निकली थी. वह पटना में था. अंतिम समय में तो उसने अपनी मां को देखा तक नहीं था.

उसने बताया कि वह इस्लामपुर का रहने वाला है. पटना में रहता है. वहीं पढ़ता भी है और कुछ काम-धंधा भी करता है. साहिल ने कहा, "हादसे के बाद बाद पता चला कि मेले में भगदड़ मची है. अब जो हुआ वो आपके (मीडिया) सामने है. उसने कहा कि आदमी तीर्थ स्थल क्यों जाता है? घूमने के लिए… मेरे मां की अभी उम्र नहीं हुई थी… कोई बुढ़ा-बुजुर्ग आदमी रहता तो बात थी... हम लोग क्या कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें- बिहार: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौत, 10 से 12 श्रद्धालु हुए घायल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Stampede BIHAR NEWS Nalanda Stampede
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