'मेरी तो दुनिया उजड़ गई', नालंदा भगदड़ में बेटे ने खोया मां, कहा- मेले में नहीं थी व्यवस्था

बिहार के नालंदा में मंगलवार (31 मार्च, 2026) की सुबह शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में आठ महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई. कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है. कुछ को पटना रेफर किया गया है. इन सबके बीच अब मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार वाली तस्वीरें आने लगी हैं.

परिजन सिस्टम को कोस रहे हैं. सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. मेले में अव्यवस्था की बात कह रहे हैं. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक युवक साहिल राज ने हादसे पर रोते हुए कहा, "...हमको नहीं पता, मेरी मां मर गई. पोस्टमार्टम रूम में मम्मी है. सरकार की व्यवस्था नहीं है. मघड़ा मेले में कोई व्यवस्था नहीं थी. देश में लोगों की वैल्यू नहीं है."

VIDEO | Nalanda, Bihar: Sahil Raj breaks down as he lost his mother in stampede at the Maghra Shitla Mata Mela.



He says, “I could not even see my mother for the last time. There was no proper arrangements during the Mela.”#Nalandastampede



(Full video available on PTI Videos… pic.twitter.com/oUyQ8krOxi — Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2026

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'मेरी तो जिंदगी उजड़ गई…'

साहिल ने कहा कि मेले में प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी. मेरी तो जिंदगी उजड़ गई. अब किसके सहारे जीएंगे? उसने बताया कि उसकी मां सुबह चार बजे मेला जाने के लिए निकली थी. वह पटना में था. अंतिम समय में तो उसने अपनी मां को देखा तक नहीं था.

उसने बताया कि वह इस्लामपुर का रहने वाला है. पटना में रहता है. वहीं पढ़ता भी है और कुछ काम-धंधा भी करता है. साहिल ने कहा, "हादसे के बाद बाद पता चला कि मेले में भगदड़ मची है. अब जो हुआ वो आपके (मीडिया) सामने है. उसने कहा कि आदमी तीर्थ स्थल क्यों जाता है? घूमने के लिए… मेरे मां की अभी उम्र नहीं हुई थी… कोई बुढ़ा-बुजुर्ग आदमी रहता तो बात थी... हम लोग क्या कर सकते हैं."

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