मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में धमाका, कई लोग घायल, एक की मौत

बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है. सोमवार (02 नवंबर, 2026) को गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन में धमाका हो गया. इसके चलते कई घर को नुकसान पहुंचा. दीवारों को भारी क्षति हुई. हादसे में कई लोगों घायल हुए हैं. एक व्यक्ति की मौत की खबर है.

सूचना के बाद मौके पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची जिसके बाद राहत-बचाव का कार्य शुरू हुआ. हादसा कैसे हुआ अभी यह पता नहीं चला है. कई गाड़ियों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है. घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. इसमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

स्थानीय लोग हादसे में कुछ लोगों की मौत की बात भी कह रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है. प्रशासन का कहना है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे. कई एंबुलेस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया.

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…और फट गई पाइपलाइन

जानकारी के अनुसार, नाला निर्माण के लिए सोमवार को सड़क की खोदाई चल रही थी. इसी बीच जमीन के नीचे बिछी गैस पाइपलाइन फट गई. पीएनजी गैस का रिसाव होने लगा. इस मामले में एसडीओ उत्सव आनंद ने बताया कि सूचना मिली थी कि गैस पाइपलाइन के रिसाव से जान-माल का नुकसान हुआ है. उसी की जांच हम लोग कर रहे हैं. गैस रिसाव को नियंत्रण में कर लिया गया है. अभी स्थिति नियंत्रण में है.

आग पर पाया गया काबू, एक मौत

इस मामले में डीएसपी (फायर ब्रिगेड) प्रज्ञा शरण ने कहा, "गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था. एक व्यक्ति की मौत की सूचना है. आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. घायलों के आंकड़ों को लेकर कहा कि अस्पातल में बात करने पर पता चला है कि पांच-छह लोग जख्मी हुए हैं."

बता दें कि 2025 में भी मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 के गेट के पास में इस तरह की घटना हुई थी. जेसीबी से खोदाई के दौरान एलपीजी की पाइपलाइन फट गई थी.

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