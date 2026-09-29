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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के दांव से बढ़ी टेंशन? JDU ने कहा- कौन क्या बोल रहा, देख रहे

अनंत सिंह के दांव से बढ़ी टेंशन? JDU ने कहा- कौन क्या बोल रहा, देख रहे

अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद के बीच JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सब पार्टी के संज्ञान में है. उन्होंने NDA के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 12:55 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के बीच जारी जुबानी जंग पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, सब पार्टी के संज्ञान में है और नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. उमेश कुशवाहा ने एनडीए के सभी आठ उम्मीदवारों के चुनाव जीतने का दावा भी किया.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू ने मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया है. वहीं, अनंत सिंह ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है. 

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‘पार्टी से नाराजगी नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई’

अनंत सिंह का कहना है कि उनकी जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी में सब ठीक है. उन्होंने नीरज कुमार के साथ अपने विवाद को व्यक्तिगत बताया है. अनंत सिंह ने दावा किया कि वह नीरज कुमार को चुनाव में हराने के लिए अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. इससे पटना स्नातक सीट का मुकाबला खासा चर्चित हो गया है.

अनंत ने लगाए गंभीर आरोप

अनंत सिंह पहले भी नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं. उन्होंने विवाद के बीच कई बार कहा है कि उनके घर पर एके-47 रखवाकर उन्हें फंसाया गया और जेल भेजने की साजिश की गई. अनंत सिंह ने नीरज कुमार के नार्को टेस्ट की मांग भी की है.

JDU बोली- प्राथमिकता चुनाव जीतना

अनंत सिंह के जन सुराज उम्मीदवार के समर्थन और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर पूछे गए सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के संज्ञान में सब कुछ है. उन्होंने संकेत दिया कि संगठन की प्राथमिकता चुनाव पर केंद्रित रहना है. बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होना है, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी.

यह भी पढ़ें- Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 29 Sep 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
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