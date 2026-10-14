वैशाली नाव हादसे का गुनहगार कौन? जान बचाने वाले ग्रामीण ने खोली पोल

बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर में गंगा नदी में एक नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. नाव पर लगभग लोग सवार थे, लेकिन 7 लोगों को ही बचाया जा सका. ये सभी लोग मृत्यु भोज खाने जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ था.

इस घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है और स्थानीय लोगों में गुस्सा है. हादसा होते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. लोगों की जान बचाने वाले रवि यादव ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नाव से जब नदी पार की जा रही थी तभी नाव फट गई और हादसा हो गया.

#WATCH बिहार: कई लोगों की जान बचाने वाले रवि यादव ने कहा, "यह घटना राघोपुर ब्लॉक की रामपुर श्यामचंद पंचायत के वार्ड नंबर 8 में हुई। पास के ही एक गांव में 'श्राद्ध' का भोज हो रहा था और बच्चे उसमें शामिल होने जा रहे थे। नाव से नदी पार करते समय नाव फट गई और बीच धारा में डूब गई। हम सब वहीं मौजूद थे। ग्रामीणों की मदद से सभी को बचाया गया; हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद सभी को नहीं बचाया जा सका, सिर्फ़ दो या तीन लोग ही बच पाए। यह बहुत दुखद है। प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन वे एक घंटे बाद पहुंचे... जब हम अस्पताल पहुंचे, तो वहां इलाज की कोई ठीक-ठाक व्यवस्था या सुविधा नहीं थी... राघोपुर के सर्कल ऑफिसर (CO) दीपक कुमार को पहले ही नाव की जर्जर हालत के बारे में बताया गया था, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की... इसीलिए इतनी बड़ी त्रासदी हुई... हमने 'खटिया' और रस्सियों का इस्तेमाल करके सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026

जान बचाने वाले युवक ने क्या बताया?

रवि यादव ने बताया कि यह घटना राघोपुर ब्लॉक की रामपुर श्यामचंद पंचायत के वार्ड नंबर 8 में हुई. पास के ही एक गांव में 'श्राद्ध' का भोज हो रहा था और बच्चे उसमें शामिल होने जा रहे थे. नाव से नदी पार करते समय नाव फट गई और बीच धारा में डूब गई. हम सब वहीं मौजूद थे. ग्रामीणों की मदद से सभी को बचाया गया.

रवि यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद सभी को नहीं बचाया जा सका, सिर्फ़ दो या तीन लोग ही बच पाए. यह बहुत दुखद है. प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन वो एक घंटे बाद पहुंचे. जब हम अस्पताल पहुंचे, तो वहां इलाज की कोई ठीक-ठाक व्यवस्था या सुविधा नहीं थी."

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

रवि यादव ने बताया कि राघोपुर के सर्कल ऑफिसर (CO) दीपक कुमार को पहले ही नाव की जर्जर हालत के बारे में बताया गया था, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसीलिए इतनी बड़ी त्रासदी हुई. हमने 'खटिया' और रस्सियों का इस्तेमाल करके सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

बता दें कि दावत का आयोजन भागटन टोला में माता महारानी स्थान के पास सिंगेश्वर राय नाम के व्यक्ति के घर पर किया गया था. एक छोटी नाव पर करीब 20 लोग सवार थे और नदी पार कर रहे थे. नाव की हालत जर्जर थी, लेकिन फिर भी लोग उससे नदी पार कर रहे थे तभी ये हादसा हुआ.

वहीं, वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने मामले पर जानकारी दी कि सात लोगों को बचाया गया है और उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (NMCH) भेजा गया है. नाव पर सवार सभी बच्चे 15 साल या उससे कम उम्र के थे. PM मोदी और बिहार के CM ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?