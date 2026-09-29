अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार और विधायक अनंत सिंह आपस में भिड़े हैं. एक तरफ जहां पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू ने नीरज कुमार को मौका दिया है तो वहीं पार्टी के खिलाफ जाकर अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी और अपने खास डॉ. अनुज कुमार को अपना समर्थन दिया है. यह पूरा विवाद अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है.

जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने इस विवाद पर मीडिया से कहा, "पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके संज्ञान में ये बात आई है. आगे क्या निर्णय लिया जाता है, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी."

श्रवण कुमार बोले- ये नहीं होना चाहिए था

श्रवण कुमार से पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था? इस पर कहा, "होना तो नहीं चाहिए था… हो रहा है तो पार्टी के सभी बड़े नेताओं के संज्ञान में ये बात है… नीतीश कुमार की जानकारी में भी बात है."

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आग पत्रकारों ने श्रवण कुमार से कहा कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ बोला. उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उमामीदवार भी उतारा. अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल से जीते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वे जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज को अपना समर्थन देंगे. इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का, जो भी चुनाव होता है हर पार्टी उम्मीदवार खड़ा करती है. जनता जो फैसला सुनाती है, जनादेश देती है, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं. हम लोग मतदान और उसके बाद गिनती का इंतजार करते हैं. जो जनता जनादेश देगी हम सम्मान करेंगे.

अंत में पूछा गया कि क्या नीरज कुमार को अनंत सिंह डैमेज कर रहे हैं? अनंत सिंह ने कहा है कि वे डॉ. अनुज कुमार के नामांकन में भी जाएंगे. इस पर श्रवण कुमार ने फिर से दोहराया कि बड़े नेताओं के संज्ञान में बात है. आगे क्या निर्णय लिया जाता है ये हम बताएंगे.

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