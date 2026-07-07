क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट

IND vs ENG 3rd T20I Weather Update: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी मंगलवार (07 जुलाई) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए यह मैच बहुत अहम होगा, क्योंकि जीत हासिल करके ही मेन इन ब्लू सीरीज जीतने के योग्य रहेगी. दूसरी तरफ इंग्लैंड भी मैच अपने नाम कर करके सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि क्या कही बारिश के कारण मैच रद्द तो नहीं हो जाएगा. यहां आपको मैच के दौरान नॉटिमंघम के मौसम का पूरा अपडेट मिलेगा.

पहले तो आपको बता दें कि नॉटिंघम में मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार शाम में साढ़े 5 बजे से शुरू होगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत रात में 10 बजे से होगी.

एक्यूवेदर के मुताबिक, शाम के वक्त तापमान करीब 17 डिग्री के आसपास रह सकता है. आसमान साफ रहने की उम्मीद है. वहीं हवा 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. बात करें बारिश की, तो सिर्फ 2 फीसद ही बारिश आने का आसार हैं. लिहाजा मैच में बारिश का कोई दखल नहीं होने की उम्मीद है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैंस पूरे मैच का लुत्फ उठा पाते हैं या नहीं.

चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. इसके बाद दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल करके 1-0 की बढ़त बना ली थी.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर (सी), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव.

टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टंग, सोनी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड.

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