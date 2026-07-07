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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडोनेशिया- भारत के बीच हुए कई बड़े समझौते, पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, प्रधानमंत्री बोले- 'आज से...'

इंडोनेशिया- भारत के बीच हुए कई बड़े समझौते, पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, प्रधानमंत्री बोले- 'आज से...'

PM Modi Indonesia Visit: इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. दोनों देश विकास, सुरक्षा, तकनीक और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आज से दोनों देशों के संबंधों का एक नया और स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच लगातार बढ़ रहा विश्वास दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बना रहा है. समुद्री देशों के रूप में दोनों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने का फैसला किया है. इससे दोनों देशों के लोगों और कारोबार को फायदा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अपनी मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा किए हैं. इससे दोनों देशों को एक-दूसरे के सफल मॉडलों से सीखने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. भारत की दवाइयां अब इंडोनेशिया के लोगों तक अधिक आसानी से पहुंच सकेंगी. इससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है...

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Jul 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News World News In Hindi Abp News IndonesiA India Indonesia Relations
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