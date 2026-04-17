ऐक्शन में बिहार के SP-DM! देर रात जेलों में रेड से हड़कंप, हर वार्ड को खंगाला गया

बिहार के अलग-अलग जिले में गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) की देर रात जेलों में छापेमारी की गई. एसपी और डीएम के नेतृत्व में टीम ने जेल के एक-एक वार्ड को खंगाला. बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, गयाजी, बेतिया सहित अन्य जिलों में यह रेड हुई है. छापेमारी से जेल में बंद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया. हालांकि कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, ये राहत की बात है.

सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस कप्तान हिमांशु पुलिस बल के साथ मंडल कारा पहुंचे. कई घंटे तक यहां छापेमारी की गई. छापेमारी में एसडीओ श्रेयांश तिवारी, सदर एसडीपीओ आलोक कुमार, साइबर डीएसपी अजित कुमार, सदर थानाध्य्क्ष सुबोध कुमार भी मौजूद थे. कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. पुलिस कप्तान हिमांशु ने बताया कि ये अपराध नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम है, जिसको आज हम लोगों ने किया है.

गयाजी में गुरुवार की देर रात करीब 11 बजकर 55 मिनट पर केंद्रीय कारा और शेरघाटी उपकारा में छापेमारी की गई. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची थी. इस ऑपरेशन में प्रोबेशनर पुलिस पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी SDPO-01, SDPO-02 समेत आसपास के दर्जनों थानों के पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल रहे.

छापेमारी के दौरान जेल के सभी वार्डों और बैरकों की गहन तलाशी ली गई. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है.

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बक्सर जेल में सुबह चार बजे हुई रेड

वहीं बक्सर में शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) तड़के छापेमारी हुई. जिलाधिकारी साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के नेतृत्व में टीम बक्सर जेल पहुंची थी. सुबह करीब चार बजे शुरू हुई यह कार्रवाई चार घंटे तक लगातार चलती रही. छापेमारी के दौरान जेल के हर वार्ड, बैरक और संवेदनशील सेल की गहन तलाशी ली गई.

इन जिलों के अलावा बेगूसराय में भी सुबह चार बजे छापेमारी हुई है. देर रात जमुई मंडल कारा में भी रेड हुई है. इन दोनों जगहों से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. बिहार के बेतिया में भी रेड हुई है. इसी तरह अन्य जिलों में भी रूटीन के तहत छापेमारी की गई है.

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