उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर कलह शुरू हो गई है. ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और संजय निषाद की अध्यक्षता वाली निषाद पार्टी में अतरौलिया और चौरीचौरा पर विवाद जारी है.

इस बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा है कि बिना भैया (ओपी राजभर) के हमने साल 2022 का चुनाव जीता था. निषाद पार्टी बीजेपी से वह सीटें मांग रही है जहां वो कभी नहीं जीते. हमें दें, हम जीतकर तोहफे में देंगे.

एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय निषाद में कहा कि हमको लगता है कि जो सीटें बीजेपी हारी है वह उसे सहयोगियों को दे दे. उन्होंने कहा कि 45 सीटें हारे थे, वह दे दें. हम जीतकर देंगे. उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों बेटों को बीजेपी को दान कर दिया.

#WATCH | ओपी राजभर को लेकर दिए गए 'गलतफहमी' वाले बयान पर क्या बोले मंत्री संजय निषाद? देखिए ‘महादंगल’ चित्रा त्रिपाठी (@chitraaum) के साथ | @drsanjayknishad | https://t.co/SMm0dUypVm #SP #Congress #BJP #UPPolitics #UPElection2027 #MahadangalOnABP #ChitraTripathiOnABP #ABPNews https://t.co/JubY2JJ1iK — ABP News (@ABPNews) November 23, 2026

ओपी राजभर को लेकर दिए एक बयान पर निषाद ने कहा कि हम सहयोगी हैं तो हमें 403 सीटों की बात करनी चाहिए. बीजेपी की जानकारी है कि सहयोगी दलों और हमारे बेटे को जिताए. अगर हम बीजेपी को जिता रहे हैं तो वह हमारे प्रत्याशियों को जिताए.

अतरौलिया और चौरीचौरा के क्या हैं समीकरण?

अतरौलिया सीट पर आंकड़ों के अनुसार समाजवादी पार्टी को 91,502 वोट, निषाद पार्टी को 74,255 वोट और बहुजन समाज पार्टी को 51,293 वोट मिले थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी. सुभासपा के दावे के बाद सीट चर्चा में है.

वहीं चौरीचौरा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे श्रवण निषाद ने जीत दर्ज की थी. चुनाव में बीजेपी को 91,958 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 50,831 और बहुजन समाज पार्टी को 25,077 वोट प्राप्त हुए थे. इन नतीजों के आधार पर चौरीचौरा सीट पर बीजेपी की मजबूत स्थिति देखने को मिली थी.