Delhi Nursery Admissions 2027-28: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2027-28 सेशन के लिए एंट्री लेवल की कक्षाओं में एडमिशन की दौड़ शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार नर्सरी और दूसरी एंट्री लेवल की कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी, जिसके लिए पेरेंट्स 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार यह शेड्यूल प्राइवेट स्कूलों की ओपन सीटों पर लागू होगा, जबकि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के एडमिशन अलग से आयोजित किए जाएंगे

NEP 2020 के अनुरूप होगा एडमिशन

इस साल की एडमिशन प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप फाउंडेशनल स्टेज पर पुनर्गठन करते हुए पहली बार नर्सरी (बालवाटिका 1), लोअर KG (बालवाटिका 2), अपर KG (बालवाटिका 3) और क्लास 1 शामिल हैं. वहीं प्राइवेट स्कूलों की ओर से आज से ही शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक मॉड्यूल पर अपने एडमिशन क्राइटेरिया और पॉइंट सिस्टम अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. यह एडमिशन की प्रक्रिया 12 मार्च 2027 को समाप्त होगी.

एडमिशन के लिए पहले से तैयार रखें यह डॉक्यूमेंट

एडमिशन संबंधी वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा निदेशालय ने पेरेंट्स से निवास प्रमाण पत्र और पहचान से जुड़े कई डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए कहा है. इनमें बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का पहचान पत्र. राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड, जिसमें बच्चे का नाम दर्ज हो. मूल निवास प्रमाण पत्र, माता या पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड, बिजली-पानी या एमटीएनएल टेलिफोन बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए कहा है.

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इन तारीखों का रखें ध्यान

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी. वहीं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 है. स्कूलों की ओर से आवेदकों की लिस्ट और दिए गए अंक अपलोड करने की तारीख 4 जनवरी 2027 है. वहीं अंको को लेकर पेरेंट्स आपत्ति 5 से 11 जनवरी 2027 तक दर्ज कर सकेंगे, जबकि आपत्तियों के बाद अंतिम अंक सूची 12 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी. चयनित बच्चों की पहली लिस्ट 20 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी. पहली लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां 21 से 28 जनवरी 2027 तक दर्ज की जाएगी. इसके बाद दूसरी लिस्ट 5 फरवरी 2027 को जारी हो सकती है. वहीं दूसरी चयन सूची से जुड़ी आपत्तियों की विंडो 6 से 12 फरवरी 2027 तक खुली रहेगी और अगर जरूरी हुई तो तीसरी लिस्ट 22 फरवरी 2027 को जारी की जाएगी और एडमिशन प्रक्रिया 12 मार्च 2027 को समाप्त हो जाएगी.

आयु सीमा और नए 3 वर्षीय स्ट्रक्चर के नियम

इस सत्र में उम्र की गणना 31 मार्च 2027 के आधार पर की जाएगी. एनईपी 2020 के तहत कक्षा 1 में एडमिशन की न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने की दिशा में बदलाव के तहत पहले की नर्सरी और केजी व्यवस्था की जगह 3 वर्षीय प्री प्राइमरी प्रणाली लागू की जा रही है. सत्र 2026-27 में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे 2027-28 में लोअर केजी में जाएंगे और केजी के बच्चे पुरानी व्यवस्था के तहत कक्षा 1 में प्रमोट होंगे, जबकि नई व्यवस्था के तहत तीनों स्तरों पर नए एडमिशन भी लिए जा सकेंगे.

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