राजधानी पटना में कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस की ओर से बताया गया कि बुधवार (25 नवंबर, 2026) की सुबह दानापुर थाना क्षेत्र में न्यू तारा चक झपाटिया मंदिर के पास अज्ञात हमलावरों ने 20 वर्षीय कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी.

आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर में गोली मारी और फिर वहां से भाग गए. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और तीन गोलियां बरामद की हैं. मृतक की पहचान झपाटिया मंदिर इलाके के रहने वाले प्रमोद राय के बेटे रोशन कुमार उर्फ ​​किट्टू के रूप में हुई है. वह सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज का छात्र था.

भाई के साथ निकला था रोशन

परिजनों के अनुसार, रोशन सुबह करीब 7:30 बजे अपने भाई बिट्टू से मोटरसाइकिल की चाबी लेकर घर से निकला था. घर से निकलने के कुछ ही देर बाद, मंदिर के पास उस पर हमला कर दिया गया. हमलावरों ने कथित तौर पर उसके सिर में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वह सड़क पर गिर पड़ा, जबकि हमलावर पैदल ही भाग गए.

चाचा ने क्या कहा?

रोशन के चाचा सुबोध कुमार ने बताया कि परिवार को एक स्थानीय व्यक्ति से सूचना मिली कि रोशन को गोली मार दी गई है और हमलावर भाग गए हैं. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे खून से लथपथ पाया. वे उसे तुरंत सगुना मोड़ के पास एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर ले जाया गया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल की तलाशी के दौरान, पुलिस को एक पिस्तौल और उसमें मौजूद तीन गोलियां मिलीं. पुलिस परिजनों और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रही है, जिन्हें इस घटना के बारे में जानकारी हो सकती है.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए फायरिंग से जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच कर रही है. हमलावरों की पहचान और हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों और जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

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