पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के काफिले की गाड़ी कटिहार में हादसे का शिकार हो गई. उनकी सुरक्षा में चल रही पुलिस की स्कॉर्ट गाड़ी सड़क के गड्ढे में जा गिरी. हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, पप्पू यादव इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. घटना के बाद सांसद अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर पूर्णिया लौट गए.

जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव कटिहार के सालमारी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में कुम्हरी पेट्रोल पंप के पास उनके काफिले के साथ चल रही पुलिस की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई.

हादसे की सूचना मिलते ही कदवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे में गिरी गाड़ी को बाहर निकलवाया. दुर्घटना के बाद पप्पू यादव कुम्हरी से ही वापस पूर्णिया लौट गए.

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पप्पू यादव ने फेसबुक पर बताई हादसे की वजह

हादसे के बाद पप्पू यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई...'. सांसद ने कहा कि कटिहार से सन्हौली जाने के दौरान उनकी स्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गड्ढे में जा गिरी. ईश्वर की कृपा और लोगों की दुआओं से उनके सभी लोग सुरक्षित हैं.

उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में पांच लोगों को चोटें आई हैं. किसी के गर्दन, किसी के माथे तो किसी के पीठ में चोट लगी है. सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है.

सड़क निर्माण में लापरवाही का लगाया आरोप

पप्पू यादव ने हादसे के लिए सड़क निर्माण में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि बेलोरी-सन्हौली-सालमारी मुख्य सड़क बाढ़ के समय से ही क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसका ठीक से निर्माण नहीं कराया गया है.

सांसद ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी और PWD के अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही डायवर्जन या सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी.

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ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

पप्पू यादव ने ठेकेदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं होती और मिट्टी गीली नहीं होती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद क्यों टूटती है? उन्होंने सड़क निर्माण में लापरवाही को गंभीर मामला बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जरूरत जताई.