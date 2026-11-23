कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और सोनपुर पशु मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. इसके तहत जेपी सेतु पर 15 घंटे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. इसके अलावा पटना के कई प्रमुख रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. ऐसे में अगर आप मंगलवार को गंगा घाटों पर स्नान करने या सोनपुर की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट प्लान जरूर जान लें.

कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जेपी सेतु पर 23 नवंबर की रात 10 बजे से 24 नवंबर की सुबह 11 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. इस दौरान सोनपुर, छपरा और हाजीपुर की ओर से पटना आने वाले वाहनों को जेपी सेतु से प्रवेश नहीं मिलेगा. साथ ही बस, ट्रक, हाईवा और जेसीबी जैसे भारी वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा.

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पटना ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस अवधि में सोनपुर, छपरा और हाजीपुर जाने के लिए जेपी सेतु के बजाय महात्मा गांधी सेतु का इस्तेमाल करें. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है.

कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों की एंट्री बंद

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गायघाट पहुंचते हैं. इसे देखते हुए कारगिल चौक से गायघाट तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से गायघाट पुल के नीचे तक आने वाले सभी प्रवेश मार्गों को भी बंद किया गया है.

हालांकि, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर तक वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है. यहां श्रद्धालु अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा कर सकेंगे.

गायघाट जाने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस के निर्देश के मुताबिक, गायघाट जाने वाले श्रद्धालु पुरानी बाईपास या न्यू बाईपास से धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर और बिस्कोमान गोलंबर के रास्ते निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंच सकते हैं.

वहीं, गायघाट पुल के नीचे टेंपो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. अगमकुआं आरओबी की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहन एनएमसीएच तक ही जा सकेंगे. जबकि धनुकी मोड़ और बिस्कोमान गोलंबर की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों को डंका इमली चौक तक ही जाने की अनुमति होगी.

गांधी मैदान से आने वाले वाहनों का बदला रास्ता

गांधी मैदान की ओर से गायघाट और अशोक राजपथ जाने वाले वाहनों को भी बदले हुए रास्ते से भेजा जाएगा. ऐसे वाहनों को एक्जीबिशन रोड, राजेंद्र नगर पुल, बहादुरपुर गुमटी और बाईपास के रास्ते जाना होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य गंगा घाटों के आसपास लगने वाले जाम को कम करना और श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाना है.

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दीघा क्षेत्र के पाटीपुल घाट, दीघा घाट, शिवा घाट और मीनार घाट पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए भी अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़े करने होंगे. इसके बाद घाट तक का बाकी रास्ता पैदल तय करना होगा.

इसके अलावा गांधी मैदान में भी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें.