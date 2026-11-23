बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि सोनपुर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा. इसके साथ आधुनिक टाउनशिप भी विकसित होगी. रविवार, 22 नवंबर को मुख्यमंत्री ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य भी बताया.

मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर सोनपुर मेला-2026 का उद्घाटन किया. इस दौरान मेले की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया. मेले का आयोजन 22 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर मेले को सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना है. इसे पर्यटन, व्यापार और रोजगार का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा. इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की योजना है.

सोनपुर, बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "सोनपुर के मेले के माध्यम से घोषित कर रहा हूं। बिहार में एमएसएमई के माध्यम से, क्योंकि अब बिहारियों को बिहार के अंदर काम मिले, इसकी चिंता करनी है। बिहार के लोग अच्छा काम करने के लिए बाहर जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छी नौकरी करने के लिए जाएं, लेकिन कोई मजदूरी करने नहीं जाए, यह सुनिश्चित करना है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 22, 2026

गंगा-गंडक से निकलेगी गाद, बनेंगे दो बड़े रास्ते

सम्राट चौधरी ने कहा कि गंगा और गंडक नदियों से गाद निकालने का काम होगा. गंगा अंबिका पथ और सोनपुर से गोपालगंज तक नारायणी पथ बनाया जाएगा. इससे आवागमन आसान होगा. सोनपुर-हाजीपुर पुल को अगले साल जून से पहले फोरलेन में चालू करने का लक्ष्य है. क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएंगी. इससे किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा.

'बिहारियों को बिहार के अंदर काम मिलेगा'

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "सोनपुर के मेले के माध्यम से घोषित कर रहा हूं. बिहार में एमएसएमई के माध्यम से, क्योंकि अब बिहारियों को बिहार के अंदर काम मिले, इसकी चिंता करनी है. बिहार के लोग अच्छा काम करने के लिए बाहर जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अच्छी नौकरी करने के लिए जाएं, लेकिन कोई मजदूरी करने नहीं जाए, यह सुनिश्चित करना है. इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी.

हरिहरनाथ मंदिर के पुनर्विकास पर 1000 करोड़ खर्च

मुख्यमंत्री ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की. मंदिर को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोनपुर मेले की ऐतिहासिक पहचान को बचाते हुए आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. इससे देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सकेंगे.

50 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा पशु सखी

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की आय बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा. उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाया जाएगा. वर्ष 2030 तक बिहार में रोजाना एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है. उन्होंने अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने की बात दोहराई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में बिहार की अहम भूमिका होगी. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2037 तक समृद्ध बिहार बनाने के लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा.