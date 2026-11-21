बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह का तिलक समारोह शाही अंदाज में हुआ. इस आयोजन की चर्चा अब खाने की व्यवस्था को लेकर भी हो रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. इसमें कुछ लड़कियां समारोह में परोसे गए खाने की क्वालिटी और स्वाद पर सवाल उठा रही हैं. उन्होंने खाने की व्यवस्था को 10 में से सिर्फ 5 नंबर दिए. वहीं, कुछ लोगों ने आयोजन का बचाव भी किया है. उनका कहना है कि लाखों लोगों के लिए खुला आमंत्रण होने पर इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं है.

शिवांगी सिंह के तिलक समारोह को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि खाना खत्म होने के कारण कई मेहमानों को बिना भोजन किए लौटना पड़ा. कुछ लोगों ने स्टार्टर की व्यवस्था और खाने के स्वाद पर भी नाराजगी जताई. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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वायरल वीडियो में खाने को मिले पांच नंबर

वायरल वीडियो में कुछ लड़कियां खाने की व्यवस्था और स्वाद की समीक्षा करती दिख रही हैं. उनका कहना है कि अनंत सिंह के नाम और रुतबे के हिसाब से भोजन की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी. स्टार्टर का इंतजाम भी उन्हें पसंद नहीं आया. इसी आधार पर उन्होंने खाने को 10 में से 5 नंबर दिए. बाकी ने 10 में 7 नंबर तक दिए.

लाखों लोगों की भीड़ संभालना भी बड़ी चुनौती

वीडियो में कुछ दूसरी लड़कियां आयोजन का बचाव करती नजर आ रही हैं. उनका कहना है कि जब लाखों लोगों को खुला निमंत्रण दिया गया हो, तब इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में छोटी-मोटी कमियां रह सकती हैं. गांवों में भी बड़े भोज के बाद व्यवस्था में कमी की चर्चा आम है.

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